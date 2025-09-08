الأداء الممل يطيح بالبرتغالي مورينيو من فناربخشة التركي



كشف علي كوتش رئيس نادي فناربخشة التركي، عن السبب الحقيقي وراء الإقالة المفاجئة للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو. وأعلن فناربخشة بشكل مفاجئ في 29 من الشهر الماضي، إقالة مورينيو، بعد عام من توليه المسؤولية، وذلك عقب الخروج المحبط من الملحق المؤهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على يد بنفيكا البرتغالي.



وقال كوتش: لماذا تخلينا عن مورينيو؟ لقد كان فراقاً مريراً، كان التوافق بيننا رائعاً، ومجرد إحضاره إلى هنا كان نجاحاً كبيراً، لكن طريقة خروجنا كانت غير مقبولة، شعرنا أن نفس الأداء الممل من العام الماضي سيستمر.

وقاد مورينيو فريق فناربخشة في 62 مباراة، حيث حقق 37 انتصاراً، مقابل 14 تعادلاً و11 هزيمة، وفشل في الفوز بأي لقب. وحل فناربخشة في المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري التركي الممتاز، خلف البطل جالطة سراي، وخسر أمام الفريق ذاته في دور الثمانية من مسابقة الكأس.