هيثم حسن جناح ريال أوبييدو الإسباني ينضم لـ«الفراعنة» في أكتوبر



ينضم اللاعب هيثم حسن جناح ريال أوبييدو الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى منتخب مصر في أكتوبر المقبل، بعدما أعلن مسؤولون عن تواصلهم مع اللاعب لتمثيل الفريق الأول. وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر: «تواصلنا مع هيثم حسن مؤخراً وتم الاتفاق على انضمامه للمنتخب الوطني في المعسكر المقبل في شهر أكتوبر». ولد هيثم حسن «23 عاماً» في باريس لأب مصري وأم تونسية، وسبق له تمثيل فرنسا على مستوى الشباب لكنه لا يزال مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الثلاثة.



وكان حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني الذي سيشارك في كأس العرب نهاية العام الجاري، قد أبدى رغبته أيضاً في ضم هيثم حسن لكنه قال إن اللاعب رفض لرغبته في الانضمام للمنتخب الأول للمشاركة في كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2026، التي أصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل لها للمرة الرابعة في تاريخها. وذكرت تقارير أن منتخب تونس أبدى أيضاً رغبته في ضم اللاعب لكنه فضل الانضمام لمنتخب بلد والده.



بدأ هيثم حسن مسيرته الاحترافية مع نادي شاتورو الفرنسي عام 2018، قبل أن ينتقل إلى فياريال عام 2020، وبعد فترات إعارة في ميرانديس وسبورتنج خيخون وقع عقداً مع ريال أوبييدو في أغسطس 2024.

وقدم اللاعب أداء لافتاً في بداية هذا الموسم مع النادي العائد لدوري الأضواء بعد غياب دام 24 عاماً، وتحدث اللاعب في مقابلة صحفية عن جذوره المصرية ومدى إعجابه بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ورغبته في تمثيل مصر.