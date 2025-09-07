النيجيري أوتشي.. من 800 يورو إلى 20 مليون يورو في موسمين



في غضون موسمين فقط تحول لاعب الوسط النيجيري كريستانتوس أوتشي، من لاعب مغمور ينافس في دوري الدرجة السادسة الإسباني إلى نجم تطارده كبار الأندية الأوروبية. ويستعد أوتشي لخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس الأسبوع المقبل، بعدما احتاج إلى عامين فقط لتحقيق نقلة كبرى في مسيرته الكروية.



وفي موسم 2022 ـ 2023 كان أوتشي يلعب مع مورالو في إكستريمادورا، في الدرجة السادسة من الدوري الإسباني، حيث قدم موسماً جيداً كلاعب وسط دفاعي ولفت انتباه نادي سبتة، الذي ضم اللاعب إلى الفريق الرديف مقابل مبلغ رمزي قدره 800 يورو، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية. وتدرب أوتشي تحت قيادة خوسيه خوان روميرو في فترة ما قبل الموسم ولم ينتقل من هناك، حيث جرى تصعيده للفريق الأول، الذي شكل المحطة الأولى في رحلة تألقه.



بعد أن رسّخ مكانته في الدوري الإسباني، لفت كريستانتوس أوتشي أنظار خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي في منتصف الموسم، قبل التعاقد معه في يناير بعقد يبدأ سريانه من الموسم التالي مقابل أقل من نصف مليون يورو ونسبة مئوية من صفقة بيع مستقبلية إلى سبتة.

وفي ظل نقص اللاعبين، رأى بوردالاس في أوتشي مهاجماً محتملاً، وشاء القدر أن يظهر لأول مرة مع الفريق في هذا المركز على ملعب سان ماميس، في أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى، وسجل هدفاً أيضاً.

وانتشرت قصة اللاعب النيجيري حول العالم، من مورالو إلى ظهوره الأول مع خيتافي وتسجيله هدفاً، في غضون بضعة أشهر فقط. وبعد موسم رائع مع خيتافي في عامه الأول، لفت اللاعب أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سعى كل من وولفرهامبتون وليدز يونايتد وكريستال بالاس لضمه.



وفي نهاية المطاف نجح كريستال بالاس في ضم اللاعب النيجري على سبيل الإعارة مقابل حوالي خمسة ملايين يورو على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي سيرفع سعره إلى أكثر من 20 مليون يورو، وهو رقم يتضاعف إلى أكثر من 26000 ضعف سعره قبل عامين.