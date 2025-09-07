الدوري المغربي.. انطلاقة جديدة بوجوه عائدة وطموحات واعدة



على مقاهي الدار البيضاء، وبين أزقة الرباط وفاس وأكادير، لا حديث يعلو هذه الأيام على أخبار الانتقالات وتحضيرات الأندية المغربية للموسم الجديد.. المشجعون يتبادلون الصور والشائعات على هواتفهم، يتناقشون بحماس حول الأسماء القادمة، ويقيسون بها أحلامهم وأوجاعهم، وكأن سوق الانتقالات أصبح موسماً موازياً للبطولة نفسها، حيث تتقاطع فيه الآمال مع الحسابات والخيبات.



الوداد البيضاوي، الذي اعتاد جمهوره على رؤية فريقه في القمم القارية، وجد نفسه أمام لحظة مراجعة قاسية بعد موسم متقلب وخروج مبكر من دوري الأبطال. في المدرجات الحمراء، يتساءل المشجعون: من سيعيد للفريق هيبته؟ النادي تحرك سريعاً في سوق الانتقالات لتعزيز خطي الهجوم والوسط، أملاً في أن يجد المدرب التوليفة القادرة على إعادة رسم ملامح الفريق. وبينما رحلت بعض الأسماء إلى تجارب خارجية، تراهن جماهير الوداد على أن تكون الصفقات الجديدة بداية صفحة مختلفة.



على الجانب الآخر من العاصمة الاقتصادية، تعيش جماهير الرجاء نشوة مغايرة. فالفريق الذي خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي، يواصل رسم ملامح مشروعه بثقة أكبر. الفريق اختار التركيز على الاستقرار، حيث جدد عقود أسماء أساسية مثل آدم النفاتي ومحمد بولكسوت وصابر بوكرين وعبد الله خفيفي، كما عزز خط الدفاع بعودة الدولي المغربي بدر بانون، وأبرم صفقة النيجيري موسى أوركوما في خط الوسط، بالنسبة لجماهير «النسور»، هذه التحركات تعكس رغبة واضحة في استعادة المكانة القارية.



في العاصمة الرباط، يعيش الجيش الملكي حماسة مختلفة. النادي العسكري قرر دخول السوق بقوة وجلب ثمانية لاعبين دفعة واحدة، من بينهم الحارس أحمد رضا تكناوتي، والمدافع مروان لوادني، والموريتاني محمد عبد النوح، إضافة إلى حمزة خابا المهاجم القادم من تجربة في الدوري الكويتي، والمدافع جمال الشماخ من حسنية أكادير، والمدافع عبد الحميد يونس من سانت إيتيان الفرنسي. هذه التعاقدات أثارت نقاشات واسعة بين أنصار الفريق، حيث يراها البعض بداية مشروع ضخم للعودة إلى القمة، بينما يتساءل آخرون إن كان المدرب سينجح في خلق الانسجام المطلوب داخل هذه المجموعة المتنوعة.



لكن العيون هذه المرة تتجه بقوة نحو الشرق، حيث يستعد نهضة بركان للدفاع عن لقب البطولة الذي انتزعه الموسم الماضي. الفريق البركاني، الذي اعتاد أن يكون رقماً صعباً في السنوات الأخيرة، دخل سوق الانتقالات بانتقائية محسوبة، مركزاً على الحفاظ على الهيكل الأساسي الذي قاده للتتويج، مع إضافة بعض الأسماء لتعزيز خط الهجوم. في بركان، الجماهير لا تبحث فقط عن الدفاع عن اللقب المحلي، بل تحلم بمسيرة قوية في دوري أبطال أفريقيا، لا سيما بعد أن رسخ الفريق مكانته كواحد من أندية النخبة في المغرب. التحضيرات هناك بدت جادة، بين معسكرات تدريبية مغلقة ومباريات ودية لقياس الجاهزية، وسط أجواء من التفاؤل والثقة.



أما في أكادير، فقد تحرك الحسنية لتعزيز صفوفه بأسماء جديدة مثل أيوب اليوسفي ونسيم أوعمو، إضافة إلى المهاجم الفرنسي-الكولومبي أنج فريدي بلوومان والكونغولي فريد جوزي دمبي، ما منح جمهور «الغزالة» الأمل في موسم مختلف بعد سنوات من التذبذب.

وفي تطوان، جاء التعاقد مع أحمد الخطيبي ليمنح دفعة إضافية للمجموعة، بينما أضاف أولمبيك آسفي لاعبين مثل حمزة السمومي القادم من ليبيا، والإسباني-المغربي كريم الكوشة، وسفيان المدان من العراق، وهي صفقات تعكس طموح الفريق في الابتعاد عن منطقة الخطر مبكراً.



من جهته، يستعد الكوكب المراكشي للعودة إلى الأضواء بعد سنوات من الغياب ومعاناة طويلة في الأقسام السفلى. النادي العريق، الذي يحمل تاريخاً زاخراً في الكرة المغربية، يدخل غمار البطولة بطموح تثبيت مكانته بين الكبار واستعادة بريقه المفقود. إدارة الفريق ركزت على انتداب عناصر لها خبرة في القسم الأول، قادرة على مجاراة الإيقاع المرتفع للمنافسة، مع منح مساحة موازية للاعبين الشباب من أبناء المدينة لتشكيل قاعدة صلبة للمستقبل. هذه العودة تمنح البطولة نكهة خاصة وتعيد إلى الواجهة أجواء المنافسات التقليدية التي ارتبطت باسم الكوكب، في ما يشبه استعادة لجزء من ذاكرة الكرة الوطنية.



بين كل هذه التحركات، يعيش المشجعون حالة من الترقب الممزوجة بالجدل. البعض يرى في عودة بانون إلى الرجاء رمزاً لاستعادة الصلابة، وآخرون يعتبرون صفقة حمزة خابا مع الجيش العسكري خطوة لإحياء خط الهجوم، فيما يتحدث أنصار نهضة بركان عن إمكانية ضرب عصفورين بحجر واحد: الحفاظ على اللقب المحلي وخطف الأضواء قارياً. في النهاية، يبدو أن الموسم المقبل سيحمل الكثير من القصص، حيث تختلط مشاريع الأندية الكبرى مع رهانات الفرق الباحثة عن المفاجآت أو الهاربة من شبح النزول.



وبين صفقات كبيرة وتحضيرات على نار هادئة، يتشكل مشهد موسم كروي واعد، يَعِد بمواجهات مثيرة وصراع محتدم على المراتب الأولى. وبينما تعيش الجماهير المغربية نشوة الانتظار، تبدو البطولة على أعتاب نسخة قد تكون استثنائية، عنوانها العريض: منافسة بلا هوادة وسباق محموم نحو المجد.