«الأولمبي» يعبر هونغ كونغ بسلاح الصبر



نجح المنتخب الأولمبي لكرة القدم في تحقيق انتصاره الثاني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في السعودية يناير المقبل، بعد عبوره منتخب هونغ كونغ 2-0، مساء أمس، السبت، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية، ليعزز صدارته للمجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي يمتلك الرصيد نفسه.



وينتظر المنتخب الأولمبي موقعة حسم التأهل أمام إيران في المواجهة المقررة، بعد غدٍ الثلاثاء، حيث انحصر التأهل إلى النهائيات بين المنتخبين الإماراتي والإيراني، علماً أنه يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ 11 بالتصفيات، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، للانضمام إلى المستضيفة السعودية.



وبعد الفوز العريض على غوام بـ 13 هدفاً في بداية مشوار التصفيات، وجد المنتخب الأولمبي بعض الصعوبات في المواجهة الثانية أمام هونغ كونغ نظراً لاختلاف المنافس، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح المنتخب في ضرب التكتل الدفاعي للاعبي هونغ كونغ بالتحلي بالهدوء والصبر من دون فقدان التركيز، وسجل هدفي اللقاء عن طريق جونيور نداي وعلي المعمري عبر الكرات العرضية.



وبات «الأبيض الأولمبي» أمام فرصتين من أجل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في مواجهة إيران الصعبة، إذ إن الفوز أو التعادل يمنحه التأهل رسمياً في صدارة المجموعة التاسعة دون الدخول في الحسابات المعقدة عبر التأهل من المركز الثاني وانتظار نتائج المجموعات الأخرى.



وقال الأوروغوياني مارسيلو برولي مدرب المنتخب الأولمبي: كنا نعلم أن مواجهة هونغ كونغ لن تكون سهلة خصوصاً وأنه فريق جيد ولعب بدفاع منظم، لذا كان علينا التحلي بالصبر وتجربة جميع الأسلحة الهجومية لاختراق التكتل الدفاعي للمنافس، ونجحنا في النهاية في تسجيل هدفين وخطف نقاط المباراة الثلاث. وأضاف: صحيح افتقدنا للفاعلية الهجومية في الكثير من الأحيان نتيجة اختلاف المنافس عن غوام، إلا أننا صنعنا الكثير من الفرص، والأهم هو تحقيق الفوز في هذه المرحلة المهمة من أجل حلم الوصول إلى النهائيات.



وأكد برولي أن المنتخب سيدخل مباراة إيران المقبلة بهدف الفوز للصعود، وأنه يسعى للتأهل من دون الارتباط بنتائج المجموعات الأخرى، لذا نسعى للاعتماد على أنفسنا فقط، مشيراً إلى أن مواجهة إيران صعبة من دون شك، وشاهدت مباريات المنافس ودرسته، وأكدت للاعبين عقب الفوز على هونغ كونغ ضرورة اللعب بالقوة والتركيز والرغبة والعمل كمجموعة، خصوصاً وأنه ينتظرنا مباراة حاسمة أمام منافس قوي لديه إمكانيات كبيرة، والأبيض الإماراتي يمتلك أيضاً منتخباً قوياً ولاعبين على أعلى مستوى.