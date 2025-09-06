قفشة يقود منتخب مصر الثاني للفوز على تونس ودياً استعداداً لكأس العرب



فاز منتخب مصر الثاني على نظيره التونسي 1/صفر، السبت، في مباراة ودية دولية استعداداً لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق في قطر في شهر ديسمبر المقبل. وسجل محمد مجدي قفشة هدف المباراة الوحيد لمنتخب مصر، الذي يقوده حلمي طولان، في الدقيقة 32.



وشهدت المباراة مشاركة عدد من عناصر الخبرة السابقة في المنتخب الأول مثل أفشة ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الإنجليزي السابق وعمر السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق وعمر جابر ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالبطولة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا. على الجانب الآخر، يتواجد منتخب تونس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب قطر المضيف والفائز من مواجهة سوريا والسودان والفائز من مواجهة ليبيا وفلسطين.