اكتفى بهدفين في مرمى هونغ كونغ.. «الأبيض» الأولمبي على بعد خطوة من التأهل لكأس آسيا



حقق منتخب الإمارات الأولمبي فوزاً بهدفين نظيفين على نظيره هونغ كونغ، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في أبوظبي. وواصل «الأبيض» الأولمبي صدارته للمجموعة التاسعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب إيران الأولمبي الذي فاز في الجولة ذاتها على غوام 6-0، ليكون حسم التأهل في مواجهة الإمارات وإيران في الجولة الثالثة المقررة الثلاثاء المقبل. سجل ثنائية المنتخب الأولمبي جونيور نداي «ق 58» وعلي المعمري «ق 81».



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، إذ رغم استحواذ «الأبيض» على الكرة والمحاولات الهجومية المتعددة على مرمى هونغ كونغ إلا أن الهجمات افتقدت للتركيز والفاعلية المطلوبة من أجل هز شباك المنافس.

ولم يتمكن لاعبو منتخبنا من ترجمة العديد من الفرص أبرزها رأسية لمنصور المنهالي في الدقيقة 17 مرت بجوار القائم، وتسديدة من جونيور نداي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط أبعدها الحارس لركنية.



وواصل المنتخب الأولمبي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وكاد منصور برغش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 57 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية، قبل أن ينجح جونيور نداي في إحراز الهدف الأول من متابعة لرأسية منصور المنهالي في الشباك في الدقيقة 58.



وتألق حارس «الأبيض» خالد توحيد في إبعاد تسديدة خطيرة للضيوف في الدقيقة 61. وأجرى مارسيلو برولي مدرب المنتخب الأولمبي عدداً من التغييرات لتعزيز الفاعلية الهجومية أثمرت عن الهدف الثاني عن طريق البديل علي المعمري بكرة رأسية في الدقيقة 81.