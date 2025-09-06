الاتحاد يمنح كانتي إجازة قصيرة تقربه من النصر



منح نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، لاعب الوسط الدولي الفرنسي نجولو كانتي، إجازة قصيرة دون الكشف عن سببها، وسط تقارير تشير إلى احتمال انتقاله إلى الغريم النصر. وقال الاتحاد على منصة إكس: حصل لاعب الفريق الأول نجولو كانتي على إجازة قصيرة نظراً لظروفه الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري. وانتقل كانتي للاتحاد في يونيو 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي.



وغادر كانتي أوروبا بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر وتشيلسي، كما قاد الفريق اللندني للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. وأسهم كانتي «34 عاماً» بشكل كبير في فوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.