رونالدو يسجل هدفه الـ 140 مع منتخب البرتغال.. وبداية مثالية في تصفيات كأس العالم



قاد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال منتخب بلاده لتحقيق انتصار كاسح 5 / صفر على أرمينيا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل رونالدو «41 عاماً» هدفين، ليعزز بهما رصيده الشخصي التاريخي مع منتخب بلاده ليصل إلى الهدف 140 في 222 مباراة، ويعزز سجله كأفضل هداف دولي، كذلك أحرز زميله جواو فيليكس هدفين، فيما أحرز جواو كانسيلو هدفاً ليحقق منتخب البرتغال انطلاقة قوية على مستوى منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.



وأظهر الثلاثي المحترف في الدوري السعودي تألقاً واضحاً، حيث جاءت الأهداف الخمسة بتوقيع رونالدو، فيليكس «النصر»، وكانسيلو «الهلال»، علماً بأن الثنائي الأول، كان قد قدم أداء مميزاً في انطلاقة فريقهما على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل جواو ثلاثية «هاتريك»، وكريستيانو هدفاً، في الفوز بنفس النتيجة 5 / صفر على التعاون بالجولة الأولى.



وحصد منتخب البرتغال أول 3 نقاط في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد أرمينيا بلا نقاط في المركز الأخير، لحين اكتمال الجولة التي يتقابل فيها أيضاً منتخبا المجر وجمهورية إيرلندا. ويتأهب منتخب البرتغال الذي رفع رصيده لـ 3 نقاط في الصدارة، بانتظار مباراة المجر وجمهورية إيرلندا، لمواجهة المنتخب المجري في الجولة الثانية من التصفيات الثلاثاء المقبل في المجر.