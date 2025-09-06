أتلتيكو مدريد يشارك في احتفالية «الغوريلا» برواندا



لم يفوت نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دعوة أحد الرعاة الرئيسيين للنادي زيارة رواندا، لإظهار التزامه الاجتماعي عبر المشاركة في النسخة العشرين من «كويتا إيزينا»، حفل الغوريلا الشهير الذي يقام سنوياً في رواندا.



وكان لويس غارسيا، أسطورة أتلتيكو مدريد الذي ارتدى أيضاً قميص ليفربول وبرشلونة، ممثلاً للنادي الإسباني في هذا الحدث الذي أُقيم أمس الجمعة عند سفح منتزه البراكين الوطني في كينيجي، إحدى أبرز المناطق في جهودها للحفاظ على التنوع البيولوجي.



ويأتي الاحتفال كلفتة رمزية تعزز الالتزام بحماية هذا النوع المهدد بالانقراض، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.