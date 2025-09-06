خورفكان يحجز مقعده في ربع نهائي كأس المحترفين على حساب بني ياس



حجز خورفكان مقعداً في الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب بني ياس 3-2 في مجموع المباراتين بعد فوزه بهدف دون رد، في لقاء الإياب، اليوم السبت، على ملعب السماوي، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل هدف تأهل خورفكان بيدرو بافلوف في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.



تقاسم الفريقان شوطي المباراة، إذ نجح خورفكان في فرض أفضليته خلال الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص للتسجيل مستغلاً ضعف دفاعات بني ياس، حيث ضرب لاعبو خورفكان دفاع أصحاب الأرض الذي لعب على مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة ترجم منها بافلوف هدف الفوز بعد تمريرة بينية من طارق تسودالي. وأضاع لوري فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 32 بعد جملة فنية مع تسودالي وفيليبي، لكن لوري سددها في القائم.



في الشوط الثاني، قدم بني ياس أداء مغايراً بعد عدة تغييرات من جانب المدير الفني، البلغاري إيفايلو بيتيف، والتي منحت الفريق التوازن، وسيطر على وسط الملعب، وهدد مرمى أحمد حمدان حارس خورفكان أكثر من مرة.

وتصدى حارس «النسور» لكرة مقصية من البديل المالي آلاسان ديالو في الدقيقة 68. وكثف بني ياس محاولاته في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، ليتأهل خورفكان للدور المقبل ومواجهة الفائز من عجمان والوحدة.