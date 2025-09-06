النصر السعودي يتعاقد مع كمارا مهاجم الشباب حتى 2028



أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع هارون كمارا، مهاجم الشباب، حتى عام 2028.



وقال النصر في بيان عبر حسابه على «إكس»: «أنهت إدارة شركة نادي النصر إجراءات توقيع العقد مع اللاعب هارون كمارا قادماً من نادي الشباب. يمتد عقد اللاعب مع النادي حتى 2028».

وقال الشباب في بيان عبر منصة «إكس»: «وافقت إدارة النادي على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب هارون كمارا لنادي النصر. قدمت الإدارة شكرها لكمارا على ما قدمه للنادي طوال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة». وانضم مهاجم الاتحاد السابق (27 عاماً) للشباب العام الماضي بعقد يمتد عامين.



وفاز النصر بمباراته الوحيدة التي خاضها في الدوري المحلي حتى الآن 5-صفر على مضيفه التعاون، بينما خسر الشباب على أرضه أمام الخليج 1-4.