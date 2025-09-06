ألكانتارا «حلقة وصل» فليك بلاعبي برشلونة



اتفق تياغو ألكانتارا لاعب برشلونة السابق مع إدارة النادي على العودة مجدداً للجهاز المعاون للمدير الفني الألماني هانزي فليك خلال الفترة المقبلة.

وأضافت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه بانضمام ألكانتارا يكتمل قوام الجهاز المعاون لفليك، الذي كان مدرباً للاعب الإسباني السابق خلال فترة تواجده في بايرن ميونيخ.



وأشارت إلى أن ألكانتارا يستعد للعمل مدرباً لبرشلونة للمرة الثانية، حيث استعان به فليك عند توليه المسؤولية في العام الماضي، لأنه كان يحتاج شخصاً يثق به، ويجيد التعامل باللغة الألمانية.

وتابعت: «فليك وجد أن ألكانتارا هو الشخص المثالي لتولي هذه المسؤولية، لأنه يعرفه جيداً منذ كان لاعباً، وبالفعل نجح تياغو في مهمته وساعد المدرب الألماني على الاندماج داخل النادي، ولكن ألكانتارا لم يستمر مع الجهاز الفني».



كان تياغو ألكانتارا ضمن الجهاز الفني المعاون طوال فترة الإعداد ثم غادر الفريق لاضطراره للبقاء في انجلترا لنهاية العام الماضي 2024 لتفادي مشاكل ضريبية، وفتح النادي الكتالوني الباب أمام عودته مستقبلاً.



وأكدت صحيفة ماركا وإذاعة كادينا سير أن تياغو ألكانتارا بصدد العودة مجدداً ضمن الجهاز المعاون لفليك، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللاعبين.

وتدرج ألكانتارا بين ناشئي برشلونة، ولديه دراية كبيرة بظروف النادي وأجوائه.