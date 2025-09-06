تحذير غوارديولا سبب رحيل أكانجي المفاجئ عن مانشستر سيتي



كشف السويسري الدولي مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والمنتقل مؤخراً هذا الصيف إلى إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة، عن سبب رحيله المفاجئ عن فريقه.



وانضم أكانجي، 30 عاماً، إلى إنتر على سبيل الإعارة، مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بمقابل مادي بلغ مليون يورو، مع إمكانية شراء النادي الإيطالي لعقد اللاعب بقيمة 15 مليون يورو.

وقال اللاعب في مؤتمر صحافي: «الحقيقة أنني معار إلى إنتر، ولذا، نظرياً العودة إلى مانشستر سيتي تبدو ممكنة».



وأضاف عن سبب رحيله المفاجئ، أن تحذير غوارديولا للمدافعين بأن البعض قد يخرج من حساباته، هو ما دفعه للمغادرة.



وأضاف اللاعب في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته مع منتخب سويسرا: «لقد أعلن لنا (غوارديولا) الأمور بوضوح، هناك 6 مدافعين، وسيعتمد على اثنين فقط، ويبقي مثلهما على مقاعد البدلاء، بينما سيكون الأمر صعباً على الثنائي المتبقي».



وأضاف: «لم أكن سعيداً بما قاله، لأنني اعتدت على اللعب أساسياً»، فيما لم يوضح أكانجي ما إذا كان اختيارات غوارديولا للثنائي الأساسي قد شملته أم لا.

ولعب أكانجي 40 مباراة الموسم الماضي، لكنه لم يعد أساسياً مع بداية الموسم.