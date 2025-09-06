الإسباني كوكوريا يكشف سر احتفالية «البطريق»



كشف مارك كوكوريا، ظهير أيسر منتخب إسبانيا سبب احتفاله بالأهداف بتقليد طائر البطريق، وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن كوكوريا يحتفل بهذه الطريقة تقديراً وتكريماً لعائلته، ولطالما فعل ذلك في العديد من المرات.



ونقلت الصحيفة تصريحاً للاعب الإسباني يقول: «لقد تابعت مقاطع فيديو على الإنترنت للبطريق وهو يختار عائلته ويرتبط بها، لذا أردت تكريم عائلتي وتذكرها دائماً، لأنني أجد منهم كامل الدعم والمساندة في جميع الأوقات الطيبة والسيئة، لذا أحتفل بهذه الطريقة من أجلهم».



واحتفل كوكوريا بطريقة البطريق بعد تسجيله هدفاً لمنتخب إسبانيا يوم الخميس الماضي، ليحتفل بأول أهدافه بقميص منتخب بلاده. وسبق أن احتفل اللاعب الإسباني بهذه الطريقة بأكثر من هدف سجله في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



احتفل كوكوريا بهذه الطريقة لأول مرة عندما سجل هدفاً في فوز تشيلسي على ساوثهامبتون 4 - 0 في 25 فبراير، وكرر الأمر عندما هز شباك فريقي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.