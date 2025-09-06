مشجعون يقطعون 1440 كيلومتراً لمساندة فريق في الدرجة الخامسة



كشفت تقارير صحافية اليوم عن أن مشجعي فريق تريورو سيتي المنتمي إلى الدرجة الخامسة الإنجليزية سيدخلون التاريخ، بعد أن أصبحوا أول من يقطع نحو 1440 كليومتراً ذهاباً وإياباً في رحلة شاقة بالسيارة لمتابعة فريقهم وتشجيعه في مباراته على ملعب كارلايل يونايتد في شمال إنجلترا في رحلة هي الأطوال من نوعها.



وكشفت «الصن» أن نحو 50 مشجعاً أكدوا دعمهم للفريق الصاعد في المباراة التي ستكون رحلة قياسية أولى لهم هذا الموسم، حيث ينتظر الفريق مباراتين أيضاً خارج ملعبه تبعدان المسافة نفسها تقريباً، حيث يتعين على تريورو سيتي التوجه إلى لقاء جيتسهيد على ملعبه في المدينة التي تبعد نحو 1488 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، وكذلك عند التوجه إلى هارتلبول التي تبعد نحو 1400 كيلومتر.



ورغم هذه المسافات صرّح بعض المشجعين أنهم سيتابعون الفريق في جميع مبارياته خارج أرضه هذا الموسم، ويتعين على هؤلاء قطع مسافة 22876.8 كيلومترات طوال الموسم ذهاباً وإياباً من مدينتهم إذا كانوا راغبين في دعم فريقهم طول مشواره هذا الموسم في الدرجة الخامسة.