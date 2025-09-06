«غزال الجزائر» يعود إلى نادي البداية



أعلن أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عودة اللاعب الدولي الجزائري السابق رشيد غزال إلى صفوف الفريق، الذي قضى فيه أكثر من عقد من الزمن، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.



وانضم غزال (33 عاماً) إلى أكاديمية ليون في 2004 عندما كان يبلغ 12 عاماً وظهر مع الفريق الأول بعدها بثماني سنوات. وشارك في 119 مباراة مع ليون قبل أن يرحل في 2017.



ويعود الجناح الجزائري إلى ليون في صفقة انتقال حر بعد عام واحد قضاه في صفوف تشايكور ريزاسبور. وقال ليون في بيان أمس الجمعة «تتخطى عودة رشيد غزال مسألة الرياضة. إنها أيضاً مغامرة شخصية وعاطفية مدفوعة برغبة مشتركة بين اللاعب وأولمبيك ليون». وأضاف «بفضل خبرته على أعلى المستويات، سيكون رشيد... أيضاً حلقة وصل قيمة للاعبين الشبان في التشكيلة الاحترافية». فاز ليون في جميع مبارياته الثلاث في الدوري الفرنسي هذا الموسم ويواصل مشواره على ملعب رينيه مطلع الأسبوع المقبل.