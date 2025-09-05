فلاديمير: «الزعيم» كان الأفضل.. ورازوفيتش: العين فشل في الفوز على كلباء



عبّر مدرب العين فلاديمير إفيتش عن سعادته بتأهل فريقه إلى مرحلة دور الثمانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة على مستوى الطقس والملعب، وساد البطء الشديد أجواء اللقاء، مؤكداً أن فريقه استحق التأهل قياساً بما قدمه طوال المباراتين على الرغم من انتهائهما في وقتهما الأصلي على إثر التعادل الإيجابي 1-1 في العين والسلبي في كلباء لكن فريقي عرف كيف ينال بطاقة الصعود عبر ركلات الترجيح

ونوه إفيتش بأن كلباء فريق جيد وصعب علينا الأمور كثيراً، مشيراً إلى أن الفريقين تأثرا بالغيابات المهمة وسط التشكيلة وفي نهاية الأمر تمكنا من تحقيق التأهل والتواجد في دور الثمانية ولا بد من الإشادة بلاعبي فريقي الذين خاضوا اللقاء، وبمنفذي ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لمصلحة العين.



بدوره، بارك الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء التأهل لفريق العين، مشيراً إلى أن العين حسم التأهل للدور الثاني دون أن يحقق الفوز على فريقه داخل أرضية الملعب إنما جاء فوز الفريق الزائر لكلباء عبر ركلات الحظ، موضحاً أن لاعبي فريقه «قدموا أفضل ما عندهم في مجموع المباراتين، ولكن في الأخير كانوا أفضل منا في ركلات الترجيح وهذا ما وددت قوله» دون أي زيادة في حديثه.