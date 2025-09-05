العين يتأهل إلى دور الثمانية لكأس المحترفين عن طريق كلباء



حسم فريق العين بطاقة الصعود إلى دور الثمانية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوزه على فريق كلباء بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، ليلجأ حكم اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت للعين عن طريق كل من بلاسيوس وحسين رحيمي وجشوا أودوا، في حين سدد كلباء أربع ركلات أضاع منها ثلاثاً عبر أحمد نورالله ونيمان، وكايو غيرمانو، وأحرز ميها بلازيك الترجيحية الوحيدة لكلباء. وكان كلباء قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البديل ياسر حسن إثر نيله صفراوين خلال دقيقتين فقط، وذلك بعد 20 دقيقة من دخوله أرضية المباراة.



وخيم التعادل السلبي على نتيجة شوط المباراة الأول بين الفريقين على الرغم من أفضلية العين المنقوص خلال اللقاء من 8 لاعبين أساسيين بسبب التحاق بعض منهم بالمنتخبات الوطنية أو بسبب الإصابة، وكان الفريق الزائر لملعب كلباء الأكثر حركة، والأوفر فرصاً، لكن هجوم الفريق لم يستغل السوانح التي أتيحت له، وفي المقابل لم يكن لنمور كلباء أي دور يذكر في شوط اللاعبين الذي انتهى بنتيجة سلبية على مستوى النتيجة والأداء.



وخلال الشوط الثاني تصدى حارس كلباء سلطان المنذري رجل المباراة لأكثر من فرصة خطرة لم يستفد منها بالشكل المطلوب هجوم العين. وأضاع مهاجم كلباء لينارد فرصة التقدم لكلباء من الكرة التي سددها داخل منطقة الجزاء، لكن ردة فعل حارس العين حسن ثاني كانت حاضرة، فتمكن من إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق.



ووجد البديل يوسف سليمان لاعب العين فرصة قتل المباراة بعد أن وجد نفسه في مواجهة صريحة بحارس مرمى كلباء في آخر دقائق المباراة، لكنه لعب الكرة خارج الخشبات الثلاث وسط دهشة جمهور العين.

وشهد الوقت بدل الضائع طرد حكم المباراة خورخي ماركيتوف لاعب كلباء البديل ياسر حسن بعد حصوله على أسرع إنذارين في المسابقة خلال دقيقتين فقط، ليكمل كلباء المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي ليتجه حكم المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم على حساب كلباء.