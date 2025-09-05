الوحدة يخشى الوداع المبكر أمام عجمان في كأس المحترفين



يتطلع الوحدة إلى تحقيق الفوز عندما يحل ضيفاً على عجمان في الثامنة والنصف من مساء غد السبت، على استاد راشد بن سعيد في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. المواجهة تعد الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعد أن فاز الوحدة بهدف نظيف في افتتاحية دوري أدنوك للمحترفين، وتعادلا 1 ـ 1 في مباراة الذهاب بالدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.



ويخشى الوحدة الوداع المبكر للبطولة والذي قد يشكل صدمة كبيرة لجماهيره التي تعول الكثير على الفريق الموسم الحالي، علماً بأن الفريق أحرز لقب البطولة في الموسم قبل الماضي، ويعد ثاني أكثر الأندية تتويجاً بكأس المحترفين بـ 3 ألقاب بعد شباب الأهلي، ووصل إلى الدور نصف النهائي للبطولة الموسم الماضي.



ورغم غياب عدد كبير من لاعبي الفريق للانضمام للمنتخبات الوطنية سواء مع المنتخب الأول بتواجد الخماسي ساشا ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب وكايو كانيدو، ومنصور المنهالي وهزاع شهاب مع المنتخب الأولمبي، إلى جانب المهاجم عمر خريبين مع منتخب سوريا، إلا أن الفريق يملك قائمة كبيرة من العناصر القادرة على الفوز والتأهل للدور المقبل.



ويدرك البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة أن مهمة الفريق لن تكون سهلة أمام عجمان الطامح أيضاً إلى التأهل، وهو ما أكد عليه بأن الوحدة سيواجه فريقاً قوياً ومنظماً، ويعلم صعوبة اللقاء، لكنه يدخل المباراة بطموح كبير وروح عالية من أجل التأهل. وأكد مورايس على جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً، ويثق في قدرتهم على تقديم أداء قوي يليق بطموحات النادي وجماهيره.