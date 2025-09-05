بني ياس وخورفكان من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي كأس المحترفين



يسعى بني ياس لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما يستقبل خورفكان في السادسة إلا عشر دقائق من مساء غد، السبت، على ملعبه باستاد الشامخة، في إياب الدور الأول من البطولة. وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب خورفكان باستاد صقر بن محمد القاسمي بالتعادل الإيجابي 2-2. وفرضت نتيجة الذهاب الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في ظل رغبة كل فريق في الصعود إلى الدور التالي، إلا أن بني ياس يأمل الاستفادة من خوض اللقاء على ملعبه.



ولا يزال البلغاري إيفايلو بيتيف المدير الفني لفريق بني ياس يبحث عن الفوز الرسمي الأول له مع الفريق منذ بداية الموسم، لكنه لم يتمكن من تذوق طعم الانتصار، إذ خاض 3 مباريات مع الفريق، وخسر في الجولتين الأولى والثانية في دوري المحترفين أمام الوصل 0-2 وكلباء 0-1، وتعادل في كأس المحترفين مع خورفكان 2-2.



وينظر بيتيف إلى مواجهة خورفكان على أنها قد تكون فرصة لبداية تحقيق نتائج إيجابية، إذ سيغير الفوز من معنويات الفريق، ويخرجه من حالة الإحباط منذ بداية الموسم، موضحاً أن بني ياس يخوض المباراة باعتبارها الشوط الثاني بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل الإيجابي، مؤكداً أن الفريق يدخل اللقاء بتركيز شديد ومطالب باللعب بذكاء من أجل حسم التأهل. وأضاف أن الجهاز الفني يعمل مع اللاعبين على تطوير وتحسين الأداء خلال التدريبات اليومية، مشدداً على أن خورفكان يملك لاعبين بإمكانهم تشكيل الخطورة على مرمى أي فريق، وقادرون على التسجيل من أنصاف الفرص، لذا يجب الحذر وإيجاد الحلول للحد من خطورة المنافس.



من جانبه، يسعى خورفكان إلى إلحاق الهزيمة بمضيفه بني ياس في الشامخة وانتزاع بطاقة الصعود لدور الثمانية من مسابقة كأس الرابطة، ولم يظهر الفريق بالطريقة المثالية التي كان يتوقعها الجمهور في اللقاء الأول الذي انتهى بتعادل إيجابي 2-2، ولذلك استعد الفريق بشكل جيد للمباراة وهناك إصرار كبير من قبل رفاق الحارس أحمد الحوسني بتحقيق الانتصار على السماوي على أرضية ملعبه، وذلك بعد أن قام الجهاز الفني بتصحيح أخطاء المباراة الأولى، ومطالبة العبدولي لاعبيه بضرورة التركيز طول وقت المباراة، كما أجرى فريق خورفكان حصصاً تدريبية على ركلات الترجيح تحسباً لنهاية اللقاء بنتيجة الذهاب نفسها «التعادل».



بدوره أكد حسن العبدولي مدرب خورفكان أن ثقته كبيرة في لاعبي الفريق كافة، ويؤمن بمقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية تقودهم للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة مع كامل الاحترام لفريق بني ياس صاحب الأرض والذي أبلى بلاء حسناً في لقاء الذهاب. وأشار العبدولي إلى أن المباراة تحتاج حضوراً ذهنياً عالياً وتركيزاً في الوقت ذاته، مع ضرورة استغلال الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى. ودعا العبدولي جمهور خورفكان إلى مؤازرة الفريق بملعب الشامخة، ومواصلة المؤازرة طول وقت اللقاء.