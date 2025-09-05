المنتخب الأولمبي يبحث عن النقطة السادسة في مواجهة هونغ كونغ بتصفيات كأس آسيا



يبحث المنتخب الأولمبي عن الانتصار الثاني والوصول للنقطة السادسة في مشوار التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً عندما يلتقي بهونغ كونغ في التاسعة والنصف من مساء غد، السبت، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات.



وكان «الأبيض» الأولمبي حقق فوزاً كاسحاً على نظيره منتخب غوام بنتيجة عريضة قوامها 13-0 في الجولة الأولى تصدر بها المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي فاز على هونغ كونغ برباعية.

ويسعى المنتخب الأولمبي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة صدارته للمجموعة انتظاراً للجولة الثالثة في مواجهة إيران والتي ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل عن المجموعة، علماً بأنه يتأهل للنهائيات التي ستقام في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل أول كل مجموعة من المجموعات الـ11، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني للانضمام إلى «الأخضر» الأولمبي مستضيف البطولة.



ورغم أن مواجهة هونغ كونغ على الورق تصب في مصلحة منتخبنا الأولمبي، نظراً لفارق الإمكانات، وبعد الظهور المميز الذي قدمه لاعبو «الأبيض» في المباراة الأولى، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون أن المهمة ليست بالسهلة، إذ يسعى المنتخب إلى حسم الأمور وتسجيل هدف مبكر يسهل من مهمته على غرار مواجهة غوام، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف للاستمرار في الصدارة.



وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الأوروغوياني مارسيلو برولي على تجهيز اللاعبين سريعاً عبر الاستشفاء والتركيز على الجوانب الفنية والخططية على ضوء دراسته للمنافس، خاصة في ظل الحالة الجيدة التي ظهر عليها اللاعبون في المباراة الافتتاحية بالتصفيات.



ويمتلك برولي قائمة كبيرة من العناصر المميزة التي بإمكانه الاعتماد عليها، خصوصاً بعدما نجح في إدارة المباراة الأولى بشكل جيد ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة أبرزهم عيسى خلفان الذي نجح في تسجيل هدف بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني.



ويعول برولي على جدية والتزام اللاعبين والذي ظهر جلياً أمام غوام رغم التفوق المطلق للمنتخب الأولمبي وسهولة المنافس، لكنّ اللاعبين خاضوا المباراة بالروح والقتالية نفسها والتركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية رغم إنهاء الشوط الأول بتسعة أهداف. ويسبق لقاء منتخبنا الأولمبي مع هونغ كونغ، مباراة إيران وغوام في الساعة السادسة والنصف مساء على استاد آل نهيان.