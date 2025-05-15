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كرة القدم

التصريحات ممنوعة على لاعبي الهواة

التركيز شعار أندية صدارة الهواة
أرشيفية
التركيز شعار أندية صدارة الهواة

محمد فضل


منع أكثر من ناد بدوري الدرجة الأولى اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات خلال هذه الفترة الحساسة من الموسم الذي اقترب من نهايته ، وذلك بغرض مزيد من الاستقرار والتركيز، وعلى الرغم من التصريحات العديدة التي كانت مادة دسمة للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء الموسم إلا أن الصمت والهدوء يسودان الآن مواقع أندية الصدارة تحديداً الظفرة ودبا الفجيرة والعربي والفجيرة، في ظل تبقي 3 جولات نارية على ختام المسابقة التي يتصدرها فارس الظفرة بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة ولكل فريق 50 نقطة، ويأتي العربي ثالثاً برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن الفجيرة الرابع.