فهد الظنحاني.. «أخطبوط» التصديات

شهدت الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين تألقاً لافتاً لحارس بني ياس، فهد الظنحاني، في مباراة فريقه أمام خورفكان، بعد أن نجح في الذود عن مرماه، إذ رغم انتهاء المباراة بالتعادل، إلا أنه كان نجم اللقاء بلا منازع، وأنهى المباراة بـ8 تصديات حاسمة، إضافة إلى ركلة جزاء.

وعقب نهاية الجولة اعتلى الظنحاني قائمة أكثر الحراس تصدياً للتسديدات وفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين بـ88 تصدياً، مواصلاً تألقه رغم النتائج غير المرضية لبني ياس هذا الموسم التي وضعته في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

تألق الظنحاني (33 عاماً) في الموسم الحالي لم يكن استثنائياً لأداء الحارس الدولي السابق، لكنه استمرار لمستواه الجيد على مدار مواسم طويلة منذ بدايته في دوري المحترفين موسم 2014 ـ 2015، وفي المواسم الأربعة الأخيرة على وجه الخصوص، إذ يتفوق في الموسم الحالي وقبل جولتين على نهاية الدوري، على سلطان المنذري حارس كلباء الذي يحتل المركز الثاني في القائمة بـ86 تصدياً، وسهيل عبدالله حارس دبا الحصن الذي هبط للدرجة الأولى بـ81 تصدياً.

في الموسم الماضي تصدر الظنحاني قائمة أكثر الحراس تصدياً للكرات بالتساوي مع سهيل عبدالله حارس فريق الإمارات بـ106 تصديات، وفي موسم 2022 ـ 2023 تواجد في القائمة كثاني أكثر الحراس تصدياً بـ84 تصدياً، خلف أحمد حمدان الحوسني حارس خورفكان (93)، ولم يكن الأمر مختلفاً في موسم 2021 ـ 2022 بالنسبة للظنحاني، إذ جاء في الصدارة بـ85 تصدياً.

وبمباراة خورفكان الأخيرة وصل فهد الظنحاني إلى المباراة رقم 220 في دوري المحترفين، حيث لم يغب عن أي مباراة لبني ياس هذا الموسم بإجمالي 2160 دقيقة، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وبدأ الظنحاني مشواره في المحترفين مع الوحدة، الذي أمضى بين صفوفه ثلاثة مواسم مع الفريق الأول منذ موسم 2011 ـ 2012، من دون أن يشارك معه في أي مباراة بالدوري، وانتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف دبا الفجيرة لمدة موسمين، قبل أن ينتقل إلى بني ياس في موسم 2018 ـ 2019، وخاض مع «السماوي» حتى الآن 171 مباراة في بطولة الدوري، وينتهي عقده مع بني ياس في صيف عام 2027.