ميسي يقود الأرجنتين للفوز على فنزويلا بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز 3 / صفر على ضيفه منتخب فنزويلا، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة السابعة عشر من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسيطر أبطال العالم على المباراة، التي أقيمت في العاصمة بوينس آيرس، حيث سجل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 39، فيما أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وعاد ميسي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للأرجنتين وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80، فيما قد تكون هذه هي آخر مباراة دولية له على الملاعب الأرجنتينية.

وبهذه النتيجة، عزز منتخب الأرجنتين، الذي حجز بطاقة الترشح للمونديال في وقت سابق، صدارته لجدول ترتيب التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب البرازيل.

وفي المقابل، توقف رصيد منتخب فنزويلا عند 18 نقطة في المركز السابع.

وتنص لائحة التصفيات على تأهل المنتخبات الستة الأوائل لنهائيات كأس العالم، المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.