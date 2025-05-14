الوصل يشعل صراع المركز الثالث في دوري المحترفين



زاد الوصل من حرارة دورينا وذلك فيما يتعلق بصراع المركز الثالث (المشتعل)، والمؤهل لحجز المقعد الآسيوي الذي بات بطولة خاصة، وذلك في ظل التنافس المحموم بين أندية الوحدة 44 نقطة، والوصل 43 نقطة، والعين الخامس بـ40 نقطة، وإزاء النتائج الأخيرة بات الشارقة الوصيف مهدداً بفقدان المركز الثاني، خصوصاً إذا واصل فريق المدرب الروماني كوزمين مسلسل التراجع في النتائج السلبية التي طالت الفريق في المباريات الأربع الأخيرة التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز بعد تعرضه لثلاث هزائم على التوالي أمام بني ياس والوحدة والعين والتعادل ضد الجزيرة، فضلاً عن هزيمته في نهائي الكأس الغالية أمام شباب الأهلي.

وتمكن الوصل من تحقيق الفوز على العروبة الهابط رسمياً منذ 3 أسابيع، ولم تكن المباراة سهلة على رفاق الكابتن فابيو ليما الذي سجل هدفه الحادي عشر في الدوي بفارق 8 أهداف عن المتصدر لابا كودجو محترف العين بـ19 هدفاً.

ونفى الصربي ميلوش مدرب الوصل توقيعه لأي عقد حتى الآن مع النادي، مشيراً إلى أنه جندي في الوصل بل وفي أي ناد يعمل فيه، وقال ساخراً: أريد أن أدرب ريال مدريد لكنهم لا يريدونني، منوهاً إلى أن الوصل من الأندية التي لها وزنها في خارطة الدوري بغض النظر عن نتائج الموسم الحالي الذي لم يحالفهم فيه التوفيق للحفاظ على درع الدوري.

بدوره قال البرتغالي أندريا جاسمينز مدرب العروبة: فريقي قدم مباراة جيدة ضد الوصل، مشيراً إلى ذلك يعد استمراراً للنتائج التي يقدمها الفريق، ويجب تهنئة اللاعبين على الأداء والعمل الجاد الذي قدموه، وقدمنا مباراة عالية المستوى ولعبنا بأريحية، وبرهنا على أننا قادرون على مجاراة الوصل واللعب بوتيرة عالية، لافتاً إلى تقدم فريقه في النتيجة ضد الوصل لكن اللاعبين لم يحافظوا على التقدم، وأهدرنا فرصاً عدة كانت كفيلة بخروج الفريق متعادلاً في النتيجة على أقل تقدير.