رئيس الزمالك يغادر إلى فرنسا لبدء رحلة علاجية

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم أن رئيسه حسين لبيب سوف يغادر إلى فرنسا لإجراء المزيد من الفحوص الطبية والاطمئنان على حالته بعد أن تعرض لوعكة قبل أيام.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوص طبية.

وذكر الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أن حسين لبيب سيغادر اليوم إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية جديدة.

وأضاف: "حسين لبيب يتواصل مع مجلس الإدارة لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالزمالك وبفريق الكرة ".

وأوضح: "أوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن".

وأكد: "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل لحسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء".