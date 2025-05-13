مدرب بني ياس يلوم لاعبيه بعد التعادل مع خورفكان

النمر: خسارة مباراتين فقط في الدور الثاني حصيلة جيدة



وجّه الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، اللوم للاعبيه، على ضياع الفوز في الثواني الأخيرة أمام خورفكان، في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين، رافضاً التعليق على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، رغم تحفظه على الكثير من قرارات حكم اللقاء.

وكان خورفكان قد خطف تعادلاً مثيراً 3-3 في الوقت الضائع على ملعب بني ياس بأبوظبي، في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة شهدت طرد اثنين من لاعبي الفريقين، وركلتي جزاء لمصلحة «النسور».

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء:«لا أريد التعليق على من يعتقد بأن بني ياس كان محظوظاً خلال المواجهة، أو أن الفريق ظهر باعتباره الطرف الأقل عطاء في المباراة، ولكن من الطبيعي أن تعاني في ظل خوض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 أمام فريق جيد».

وأضاف: «لعبنا أيضاً الأسبوع الماضي بنقص عددي بعشرة لاعبين في مواجهة الشارقة، وبالتالي، من الصعب الظهور بنفس القوة، كما أن الأجواء الحارة أحد الأسباب التي جعلتنا لا نظهر بنفس الجهد، حاولت الدفع بلاعبين من دكة البدلاء، لتحسين أداء الفريق، ولكن لم يصنعوا فارقاً كبيراً».

وتعليقاً على القرارات التحكيمية في المباراة، بعد أن طرد الحكم خلف الحوسني، واحتسب ركلتي جزاء، قال إيسايلا: «سأترك هذا الأمر، بالرغم من أن لدي تحفظاً على القرارات التحكيمية، وسأوجه اللوم إلى لاعبي فريقي، لأننا من منح خورفكان فرصة العودة في النتيجة في الوقت القاتل، وقبل ثوانٍ من إطلاق صافرة النهاية».

وشدد إيسايلا على ضرورة تجاوز خسارة نقطتين أمام خورفكان، ومحاولة التعويض في المباراتين المتبقيتين من عمر الدوري، مطالباً اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم، من أجل ختام الموسم بصورة جيدة.

رضا

من جهته، أعرب عبد المجيد النمر المدير الفني لفريق خورفكان، عن رضاه عن نتيجة وأداء لاعبيه في الموسم الحالي، وبخاصة في الدور الثاني من الدوري، مؤكداً أن تكاتف الجميع، سواء إدارة أو جهاز فني وطبي ولاعبين وجمهور، أسهم في ظهور خورفكان بشكل جيد هذا الموسم.

وحقق خورفكان نتائج جيدة للغاية الموسم الحالي، لا سيما في الدور الثاني، احتل بها المركز الثامن برصيد 33 نقطة، إذ تعرض الفريق لهزيمة وحيدة من شباب الأهلي في آخر 9 مباريات في الدوري، بينما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية، على حساب العروبة وكلباء والوصل والجزيرة ودبا الحصن، والتعادل مع البطائح والنصر وبني ياس.

وقال النمر في تصريحاته عقب التعادل مع بني ياس: «استطعنا تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، والدور الثاني بالكامل لم نتعرض للخسارة إلا في مباراتين فقط، من الوحدة وشباب الأهلي، أعتقد أن الجميع راضٍ عن مستوى الفريق، بالتأكيد، هناك بعض المباريات لم يحالفنا خلالها التوفيق».

وأضاف: «خورفكان أصبح له شكل قوي، وقدمنا أداء مميزاً في الكثير من المباريات، وخسارتان فقط خلال 10 مباريات، تعد حصيلة جيدة للغاية».