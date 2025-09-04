الحجة القانونية لنوتنغهام تلهم أندية البريمرليغ



قام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتواصل مع نادي نوتنغهام فورست للتعرف إلى تفاصيل انتصاره القانوني على الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك بعد نجاح النادي في إثبات أن القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف بحقهم كان متحيزاً.

وذكرت قناة «سكاي سبورتس» عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار قد يترتب عليه مكاسب مالية ضخمة للنادي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية كتعويض من الاتحاد، وذلك بعدما أكد المحامي المختص بالنظر في الاستئناف أن القرار كان مبالغاً فيه.



وأضافت أن الأندية الأخرى بالدوري الإنجليزي ترغب في معرفة الحجة القانونية التي اتخذها نوتنغهام فورست في ذلك الصدد، وذلك في حال رغبتهم في اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل.

كما أوضحت قناة «سكاي سبورتس» أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لم يصدر أي تعليق بشأن الأمر في الوقت الحالي.



وتعود تلك القضية إلى شهر أبريل عام 2024 حينما تعرض نوتنغهام فورست لعقوبة تأديبية بسبب منشور عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد الخسارة بنتيجة 0 - 2 أمام إيفرتون، حيث حذر النادي الاتحاد الإنجليزي من كون ستيوارت أتويل، حكم تقنية الفار بتلك المباراة، هو مشجع لفريق لوتون تاون والذي كان ينافس في معركة تجنّب الهبوط مع نوتنغهام.



وتم تغريم النادي مبلغ 750 ألف جنيه إسترليني بتهمة تشويه سمعة اللعبة بعد تلك التغريدة المثيرة للجدل، والتي تشكك في نزاهة أتويل والتي حققت 40 مليون مشاهدة في ذلك الوقت.

لكن الاتحاد الإنجليزي كان يسعى لتغريم نوتنغهام فورست مليون جنيه إسترليني، وتم تعيين غرايم ماكفيرسون رئيساً للجنة التأديبية.