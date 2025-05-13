انسحاب «فليتوود» يربك روزنامة الهبوط لدوري الثانية

على الرغم من مرور 9 أشهر على انسحاب فريق فليتوود يونايتد من دوري الدرجة الأولى، لأسباب مالية، وغيابه عن خوض ما لا يقل عن 4 مباريات، مع انطلاقة المسابقة سبتمبر الماضي، إلا أن تداعيات انسحاب الفريق ألقت بظلالها على موسم دوري «الهواة» الجاري حالياً، حيث تمثل ذلك في إحداث ارتباك واضح، يتعلق بجدول المباريات، الذي لم تقم لجنة المسابقات بإعادة جدولته عقب الانسحاب، وبالتالي، اضطرت بعض الفرق، خصوصاً التي تنافس على الصعود إلى دوري المحترفين، إلى التوقف لفترات طويلة، وعلى رأسها فريق الفجيرة، الذي غاب عن المشاركة لنحو 35 يوماً، ولم يتمكن فريق الذئاب من اللحاق بركب القمة، واستعادة مركزه الطليعي الذي تصدر به الدوري لعدة أسابيع، ليخسر أمام كل من الظفرة ومصفوت، ويفوز على الإمارات، وأجبر انسحاب فليتوود كل فرق «الهواة» على راحة تستمر لنحو أسبوعين، وربما تزيد، وذلك حسب برنامج الروزنامة.

كما أن انسحاب «فليتوود» أحدث ربكة كبيرة بشأن معرفة الهابطين من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تساءل الجميع عن آلية الهبوط، وهل ستتم بهبوط صاحبي المركزين الأخيرين من المسابقة، أو بهبوط فريق واحد، وهو «غلف إف سي»، الذي هبط رسمياً لدوري الثانية عقب نهاية مباريات الجولة الـ 27 بدوري الدرجة الأولى.