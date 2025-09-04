مونديال الأندية يفتح الباب أمام 10 انتقالات ضخمة



على مر السنين، كانت بطولة كأس العالم لكرة القدم بمنزلة نقطة انطلاق لعدد لا يحصى من اللاعبين لتحقيق انتقالات كبيرة، بعد تقديم أداء مذهل على الساحة العالمية.

ولم يختلف الأمر في كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالولايات المتحدة هذا الصيف، حيث حقق العديد من نجوم البطولة انتقالات ضخمة بعد أن لفتوا الأنظار في الولايات المتحدة.

وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على 10 من هؤلاء النجوم، نستعرضهم في السطور الآتية:



وسام أبو علي

كان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي (26 عاماً) محط اهتمام كبير قبل انطلاق البطولة العالمية، حيث سجل العديد من الأهداف مع الأهلي المصري.

وواصل ترك بصمته على الساحة العالمية، مسجلاً ثلاثة أهداف (هاتريك) في تعادل ناديه المثير 4 - 4 مع بورتو البرتغالي، على الرغم من أن هذا لم يكن كافياً لتأهل نادي القرن في أفريقيا إلى الأدوار الإقصائية بالمونديال.

وبعد ذلك بوقت قصير، تحولت رحلة لمرة واحدة للولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة دائمة بالنسبة لأبو علي، حيث انضم لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، وظهر المهاجم الفلسطيني للمرة الأولى مع فريقه الجديد خلال الهزيمة 1 - 2 أمام نيو إنغلاند ريفولوشن، الشهر الماضي.



جون أرياس

كان المهاجم الكولومبي آرياس أحد أبرز نجوم البطولة، حيث ترك بصمة مميزة على مجريات المباريات، ليساعد فلومينينسي البرازيلي على بلوغ قبل نهائي مونديال الأندية.

وبعد أداء رائع أمام بوروسيا دورتموند الألماني، أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مذهلة ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والتي تم ترشيحها لاحقاً لجائزة هدف البطولة، ثم قدم تمريرة عرضية دقيقة لزميله كينو ليحسم الفوز بنتيجة 4 - 2.

وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من خروج فلومينينسي، تم الكشف عن آرياس لاعباً جديداً في صفوف وولفرهامبتون، حيث سيلعب إلى جانب زميله السابق أندريه.



ألفارو كاريراس

قبل خوض البطولة، كان ألفارو مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، بالفعل ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني، لكنه استمر مع ناديه بنفيكا خلال البطولة، وشارك اللاعب الإسباني في أول مباراتين لفريقه قبل أن يودع عملاق البرتغال البطولة على يد تشيلسي الإنجليزي، الذي توج لاحقاً باللقب، وذلك في دور الستة عشر.

وجاء انتقال كاريراس، الذي طال انتظاره لصفوف الفريق الملكي بعد فترة قصيرة من انتهاء البطولة، حيث قدم أداء مبهراً -حتى الآن- تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، خاض ألفارو 90 دقيقة كاملة في جميع المباريات الثلاث لفريقه في الدوري، كما قدم تدخلاً مذهلاً من على خط المرمى خلال فوز الريال على مايوركا بالدوري الإسباني.



كينغسلي كومان

دخل كومان تاريخ كأس العالم للأندية عندما سجل أول هدف في البطولة بنظامها الجديد، وذلك بعد ست دقائق من انطلاق مباراة فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

واستمر كومان في التألق بتسجيل هدف آخر وتقديم تمريرة حاسمة، ليفتتح بايرن البطولة بفوز ساحق بنتيجة 10 - 0 على أوكلاند.

وفي مباراة بايرن التالية أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، أرسل كرة متقنة إلى هاري كين الذي سجل هدفاً حسم به تأهل الفريق البافاري للأدوار الإقصائية، حيث خسر في النهاية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية.

وبعد البطولة، انتهت علاقة كومان التي استمرت عشر سنوات مع بايرن ميونيخ، وانضم إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني في فريق النصر السعودي.



نيلسون ديوسا

لعب ديوسا دوراً محورياً في مساعدة فريقه باتشوكا على التأهل إلى كأس العالم للأندية، قبل أن ينتقل إلى نادي مونتيري في بداية عام 2025 ويلفت الأنظار في البطولة نفسها.

وبعد أن أسهم في تعادل فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني، افتتح ديوسا التسجيل في فوز فريقه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 4 / صفر، وذلك من خلال تسديدة مذهلة من مسافة 35 ياردة.

وبعد خروج الفريق المكسيكي على يد بوروسيا دورتموند في دور الـ16، انتقل ديوسا الذي كان مطلوباً بشدة، إلى أوروبا للتوقيع مع ريال بيتيس الإسباني.

وأعاقت إصابته في كاحل القدم أسابيعه الأولى مع الفريق الأندلسي، ما جعله يشارك للمرة الأولى مع ناديه الجديد في المباراة الأخيرة التي خسرها أمام أتلتيك بلباو.



أوسكار جلوخ

يستمر نادي سالزبورغ في إنتاج مواهب هائلة من اللاعبين، ولا يعد صانع الألعاب الموهوب جلوخ (21 عاماً) استثناء، حيث أسهم في إحراز 37 هدفاً خلال آخر 55 مباراة خاضها في الدوري النمساوي، وواصل هذا الأداء القوي بتسجيل هدف رائع في شباك باتشوكا خلال المباراة التي أُقيمت في مدينة سينسيناتي.

ويعد أياكس، المعروف أيضاً بقدرته على تطوير المواهب، هو النادي الذي فاز في سباق التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي الدولي الشهر الماضي، ولم يلعب جلوخ مباراة كاملة -حتى الآن- مع فريقه الجديد الذي يعاني تذبذباً في المستوى، ولكن من المتوقع أن يكون عنصراً مهماً في الفريق بمجرد أن يستعيد العملاق الهولندي قوته.



إيغور جيسوس

ارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن يتوجه مع بوتافوغو إلى البطولة العالمية، وعزز أداؤه في الولايات المتحدة فرص انتقاله بشكل كبير.

وأحرز المهاجم المتألق هدفاً بضربة رأس في فوز مثير على سياتل ساوندرز الأمريكي، قبل أن يهز شباك باريس سان جيرمان بهدفه الحاسم في البطولة.

وبعد فترة قصيرة من إقصاء بوتافوجو على يد مواطنه بالميراس في دور الـ16، تم الإعلان عن انتقال جيسوس لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، لينضم إليه جاير كونيا، زميله نجم بوتافوغو، في ملعب سيتي غراوند.



دورجيليس نيني

مثل جلوخ، كان نيني نجماً في فريق سالزبورغ، الذي سافر إلى الولايات المتحدة، قبل أن ينتقل إلى آفاق جديدة، حيث شارك الجناح الماهر في جميع مباريات الفريق النمساوي الثلاث، ونال إعجاب الجميع بفضل مهاراته الكبيرة في المراوغة وإصراره.

وعاد نيني إلى سالزبورج وساعد الفريق على التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى الفريق التركي فنربخشة، وفي مباراته الأولى، سجل هدف الافتتاح في الفوز 3 - 1 على جينتشلاربيرليجي بالدوري المحلي.





ريتشارد ريوس

خلال شهري يونيو ويوليو 2024، تألق ريوس (25 عاماً) مع منتخب كولومبيا الذي وصل إلى نهائي كوبا أمريكا، وبعد مرور 12 شهراً، عاد ريوس ليخطف الأضواء مرة أخرى، حيث أبهر الجميع بأدائه الديناميكي مع بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشتهر ريوس بقدرته الرائعة على استخلاص الكرة، وهو أشبه بآلة لاستعادة الاستحواذ، ولكن بفضل خبرته في كرة الصالات، فإنه يشكل خطورة أيضاً عند امتلاك الكرة.

وبعد أن قدم أداء قوياً في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث بمونديال الأندية، صنع هدف الفوز لفريقه ضد بوتافوغو، ثم أحرز هدف فريقه الوحيد في هزيمته 1 - 2 أمام تشيلسي بدور الثمانية.

وبعد أن تعثر انتقاله إلى أندية أوروبية عدة في عام 2024، حصل ريوس على انتقاله الكبير هذا العام بالانضمام إلى بنفيكا، الذي شارك أيضاً في كأس العالم للأندية.

وأثبت ريوس نفسه -بالفعل- عنصراً أساسياً في خط وسط فريقه، حيث خاض ثماني مباريات، حتى الآن، ومنها انتصار فريقه بالملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا أمام فنربخشة التركي.



ويسلي

رغم أنه لم يتجاوز الـ21 من عمره، توجه ويسلي إلى الولايات المتحدة بصفته لاعباً مخضرماً نسبياً في صفوف فلامينغو، إذ خاض أكثر من 100 مباراة مع الفريق، واستمرت أسهمه في الصعود على الأراضي الأمريكية، حيث شارك الظهير الطائر في مباراتين من أصل أربع مباريات.

وكان نادي روما هو من تحرك للتعاقد مع المدافع المطلوب بشدة، حيث ترك بصمته على الفور، وخلال ظهوره الأول مع فريقه الجديد بالدوري الإيطالي ضد بولونيا، انقض اللاعب البرازيلي، الذي سبق له تمثيل منتخب بلاده مرتين، على الكرة بعد ارتباك دفاعي ليضعها بهدوء في الشباك مسجلاً هدف الفوز.