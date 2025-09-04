منصور المنهالي: التركيز وعدم التهاون طريق «الأبيض » الأولمبي لكأس آسيا



أكد منصور المنهالي مهاجم منتخبنا الأولمبي على أهمية الحفاظ على التركيز في المواجهتين القادمتين رغم الدفعة المعنوية التي حصل عليها «الأبيض» بالانتصار الساحق على غوام 13 ـ 0.

وشدد المنهالي الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً على أهمية الفوز في بداية مشوار التصفيات، لكن الفوز العريض لا يجب أن يُشعر اللاعبين بالتراخي.



وقال: «حققنا فوزاً مهماً في بداية التصفيات التي نسعى من خلالها للتأهل لكأس آسيا، لكن يجب ألا نتراجع أو نتهاون بسبب هذه النتيجة، فلا يزال أمامنا مواجهتان في غاية الأهمية والصعوبة لضمان التأهل».



وأضاف: «صحيح فزنا بنتيجة كبيرة وتاريخية لكن هذا لا يعني شيئاً لأننا لم نتأهل بعد، ونحن مطالبون باللعب بجدية وأن نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة بغض النظر عن هوية المنافس».

من جانبه، أشاد قائد المنتخب، عيسى خلفان، الذي سجل هدفاً عقب نزوله في الشوط الثاني، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إصابة الرباط الصليبي بجهود زملائه اللاعبين، مؤكداً أن المنتخب قدم أداء رائعاً وسيسعى إلى الحفاظ على نفس الأداء في المواجهة الثانية أمام هونغ كونغ.



وأضاف: «سنطوي صفحة الفوز سريعاً ونركز على مباراتنا المقبلة أمام هونغ كونغ في الجولة الثانية، ونأمل أن نواصل بنفس الروح والمستوى، وأن نتمكن من الفوز في المباريات الثلاث من أجل التأهل».