مدرب «الأبيض» الأولمبي يشيد بجدية اللاعبين رغم الفوز الكاسح أمام غوام



أشاد الأوروغوياني مارسيلو برولي مدرب المنتخب الأولمبي بجدية والتزام اللاعبين رغم الفوز السهل على غوام، مؤكداً أهمية الانتصار في بداية مشوار «الأبيض» الأولمبي بالتصفيات من أجل تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وفاز منتخب الإمارات الأولمبي بنتيجة تاريخية على نظيره منتخب غوام 13-0 في بداية مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تقام بالمملكة العربية السعودية يناير 2026.

وقال برولي: «فوز مهم في أول مباراة بالتصفيات، الهدف المبكر سهل مهمتنا، وطرد لاعب غوام ساعدنا على تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف».



وأضاف: «ما أثار اهتمامي هو اللعب بجدية من جانب اللاعبين طول التسعين دقيقة، والالتزام الذي أظهروه على مدار الشوطين رغم أن الشوط الأول انتهى بتسعة أهداف».

وأعرب عن سعادته بهذا الفوز التاريخي باعتباره أكبر فوز في تاريخ المنتخب الأولمبي، وقال: «أتشرف أن أدخل تاريخ منتخب الإمارات الأولمبي بأكبر فوز في تاريخه، ولكن الهدف ليس تسجيل هذا الكم من الأهداف بقدر تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل إلى كأس آسيا».



وختم: «بالتأكيد الأهداف مهمة في المجموعة، وتسجيل عدد كبير من اللاعبين للأهداف يعني أن المنتخب لديه تنوع في إمكانات ومهارات لاعبيه، ونجحنا في تشكيل مجموعة متجانسة، ما يمنحنا الأمل لبناء منتخب قوي للمستقبل».

من جانبه، قال روز أوا مدرب منتخب غوام الأولمبي إنه لم يتوقع الهزيمة الثقيلة بهذه النتيجة الكاسحة، مشيراً إلى أن المنتخب الإماراتي تفوق بفارق إمكانات لاعبيه، كما أن الطرد المبكر أثر في الأداء وأسهم في استقبال هذا الكم الكبير من الأهداف.