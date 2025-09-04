أشلي يونغ ونجله تيلر يستعدان لدخول التاريخ في إنجلترا



يستعد اللاعب الإنجليزي المخضرم آشلي يونغ لدخول التاريخ، حيث سيلعب إلى جوار نجله تيلر في الفريق نفسه، في ظاهرة لم تحدث من قبل بدوري البطولة الإنجليزية.

وكاد أشلي وتيلر يصبحان أول أب وابن يلعبان في مواجهة بعضهما البعض خلال مواجهة بيتربورو مع إيفرتون في نسخة العام الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن مدرب بيتربورو دارين فيرغسون، قرر عدم الدفع بلاعبه تيلر، في الوقت الذي كان أشلي، لاعب إيفرتون السابق، موجوداً في الملعب.



وشارك أشلي يونغ في تلك المباراة، ولكن تيلر غاب عنها، ولو حدث ذلك لكانا أول ثنائي أب وابنه يلعبان ضد بعضهما البعض في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي الممتد على مدار 154 عاماً.

والآن، من المحتمل أن يلعب الاثنان معاً في الفريق نفسه بعد أن تعاقد تيلر، البالغ من العمر 19 عاماً، مع فريق إبسويتش تاون تحت 21 عاماً بعد فترة تجريبية ناجحة.



وانضم أشلي يونغ، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، إلى فريق إبسويتش تاون هذا الصيف، في سن الأربعين.

ويستأنف إيبسويتش مشواره في دوري البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف شيفيلد يونايتد في بورتمان رود.