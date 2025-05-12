الوصل يواجه العروبة وعينه على «الآسيوية»



يحل الوصل ضيفاً على العروبة في الساحل الشرقي لحساب مواجهات الأسبوع 24 من دوري أدنوك للمحترفين عند الساعة السادسة و10 دقائق مساء الغد، ويخوض الوصل اللقاء بشعار الفوز دون سواه للإبقاء على حظوظه قائمة في خطف أحد المراكز المؤهلة للعب مباشرة في دوري أبطال آسيا، إذ يحتل الإمبراطور المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وحقق الفريق فوزاً مهماً في الجولة الماضية على شباب الأهلي، الذي تذوق مرارة الهزيمة للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم على يد الوصل، وفي المقابل فإن فريق العروبة الهابط قبل أسبوعين لدوري الهواة يخوض مواجهة اليوم بأعصاب هادئة ودون ضغوط، وتمكن أخضر الفجيرة من تحقيق فوزه الثالث في المسابقة قبل أسبوع على عجمان بنتيجة 3-2 بعد أن أحدث الفريق ريمونتادا في الشوط الثاني بعد التأخر بهدفين ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، تبدو رغبة الجهاز الفني للعروبة كبيرة بمواصلة اللاعبين مشوار الانتصارات والحصول على نقاط مباراة اليوم أمام الوصل.

بدوره شدد البرتغالي جاسمينس مدرب العروبة، على أن فريقه سيبذل قصارى جهده أمام مضيفه الوصل، وقال الاستعدادات للمباراة تسير بشكل جيد، وهدفنا تقديم أداء لافت مع اقتراب دورينا من خط النهاية.

وأضاف: لاعبونا متحمسون للغاية لملاقاة الوصل، ونسعى للمنافسة في المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية، ونعد الجماهير بتقديم أفضل مستوى لدينا أثناء اللقاء، واللاعبون جاهزون للمباراة.