نجوم بلا أندية بعد «ميركاتو» غير مسبوق



بعد إغلاق سوق الانتقالات في أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى، وعلى وجه الخصوص الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أنفقت خلاله أندية «البريمييرليغ» أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني في «ميركاتو» تاريخي وغير مسبوق، لا يزال هناك عدد كبير من النجوم البارزين متاحين كلاعبين أحرار من دون التعاقد مع نادٍ.

ونشرت صحيفة «الصن» الإنجليزية تقريراً سلطت خلاله الضوء على أبرز اللاعبين بلا أندية بعد إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن هناك نجوماً تسمح ببناء تشكيلة من 11 لاعباً من دون عقود.



وتضم القائمة نجوماً أبرزهم المغربي حكيم زياش وثلاثي سابق في المنتخب الإنجليزي هم اليكس تشامبرلين وديلي آلي وباتريك بامفورد.

وتبدأ التشكيلة التي تضمنها تقرير الصحيفة الإنجليزية بالحارس لوكاس فابيانسكي بعد أن استغنى عنه وست هام بعد سبع سنوات مع النادي اللندني، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً من أبرز حراس الدوري الإنجليزي، وقد يستمر في الملاعب لبضع سنوات أخرى.



تاكيهيرو تومياسو مدافع وأحد نجوم أرسنال السابق أصبح بلا نادٍ بعد غلق سوق الانتقالات عقب موافقته على فسخ عقده مع «المدفعجية» هذا الصيف، رغم تبقي عام واحد في عقده، كما غادر سيرجيو ريغيلون توتنهام نهائياً هذا الصيف بعد عدد من الانتقالات والإعارات إلى أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

قلبا دفاع توتنهام السابقين كريغ داوسون وكيرت زوما وهما زميلان سابقان في وست هام أيضاً بلا أندية في الوقت الحالي.



ويعد ثلاثي خط الوسط المكون من كريستيان إريكسن واليكس تشامبرلين وديلي آلي من أبرز اللاعبين من دون عقد، إذ رفض إريكسن عرضاً للانتقال إلى نادي ريكسهام، أحد فرق دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، في حين فسخ تشامبرلين عقده مع بشكتاش، وأنهى ديلي آلي علاقته مع نادي كومو الإيطالي، ولا يزالان بانتظار عروض من أجل الموسم الحالي.



ومثل تشامبرلين البالغ من العمر 32 عاماً المنتخب الإنجليزي في 35 مباراة دولية، وتألق سابقاً مع أرسنال وليفربول، لكن يبدو أنه سيضطر على الأرجح إلى الانتقال إلى دوري الدرجة الأولى في ظل اهتمام من نادي برمنغهام، في حين أن نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي السابق، ديلي آلي، والذي خاض مع «الأسود الثلاثة» 37 مباراة دولية لم يلعب سوى مباراة واحدة في أحد الدوريات الاحترافية الكبرى منذ فبراير 2023، وسيحتاج إلى العودة للعب بانتظام مع نادٍ جديد لكنه ينتظر الفرصة المناسبة.



ويأتي النجم البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي السابق ضمن القائمة بعد مغادرته فولهام للمرة الثانية في نهاية الموسم، ورغم كبر سنه إلا أنه من المرجح أن يعود للانضمام إلى أحد الأندية البرازيلية لإنهاء مسيرته مع كرة القدم.



ومن أبرز النجوم أيضاً، المغربي حكيم زياش الفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، حيث أصبح لاعباً حراً عقب نهاية عقده مع الدحيل القطري، وإلى جانبه باتريك بامفورد الذي أنهى عقده مع ليدز يونايتد هذا الصيف في ظل عدم مشاركته أساسياً، إذ سبق للاعب الذي خاض مباراة دولية واحدة من إنجلترا أن سجل 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي في موسم واحد احتل به المركز الخامس في سباق الحذاء الذهبي.