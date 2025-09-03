بريطاني يقود مدرجات الوحدة ويتمنى رؤية منتخب الإمارات في كأس العالم



من المملكة المتحدة إلى الإمارات، ومن تشجيع أستون فيلا إلى الوحدة، ارتبط البريطاني ويل مارتن بعلاقة حب مع كرة القدم الإماراتية، ولأن عشقه كرة القدم التي لا تعرف حدوداً، ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنادي الوحدة الإماراتي.

وكغيره من الملايين، تعلق ويل مارتن بمجرد وصوله إلى الإمارات قبل 10 سنوات بكل ما فيها، وبات حالياً واحداً من أبرز مشجعي نادي الوحدة وعاشقاً للمنتخب الإماراتي، يحضر كل مباريات العنابي سواء على ملعبه أو خارجه، وقاد جماهير الفريق في المدرجات في مباريات عدة.

بدأ ويل مارتن حديثه عن الوحدة قائلاً: «أصبحت مشجعاً لنادي الوحدة منذ 10 سنوات، فالنادي جزء من حياتي ومن الـDNA الخاص بي حالياً، سعيد بالعيش في دولة الإمارات، وأحب أنني جزء من هذه الدولة الرائعة، فهي الأكثر أماناً في العالم، والحياة فيها الأروع، وأن أكون أحد مشجعي هذا النادي الكبير».



مارتن الذي ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديوهات عن الوحدة ويلقب نفسه بـ«وولفي» كشف عن سر اختياره النادي لتشجيعه بأن ارتداءه نفس ألوان قمصان نادي استون فيلا الإنجليزي «اللون العنابي» خطف قلبه بمجرد رؤيته للنادي في أبوظبي، مضيفاً: «أشجع استون فيلا في انجلترا، وعندما قدمت إلى أبوظبي قبل 10 سنوات، وبينما أتجول في شوارع العاصمة في إحدى الليالي خلال الأسبوع الأول لي في المدينة، وجدت استاد آل نهيان مقر نادي الوحدة، واكتشفت لون قميص الفريق العنابي الذي يتشابه مع قميص استون فيلا، لذا ارتبطت بالنادي على الفور، وسأظل مشجعاً له للأبد».



ويحرص المشجع البريطاني على حضور مباريات الفريق كلها لدرجة أنه لم يفوت أي مباراة له سواء على ملعبه في أبوظبي، أو في أي إمارة أخرى، وقال: «حضرت مئات المباريات للفريق، في أي ملعب أذهب وراءه، خاصة بعدما وجدت من حب من جماهير النادي التي احتضنتني وأصبحت كأني جزء من عائلتهم، وأنني محبوب بينهم».



ولم يعد ويل مشجعاً عادياً بل وصل إلى قيادته للجماهير في المدرجات، لاسيما في مباراة عجمان الأولى في الدوري الموسم الحالي، وأمسك بالميكروفون وردد الأهازيج وهتافات تشجيعية للاعبين.

ولا يقتصر الأمر على عشق ويل للوحدة أو دوري وفرق المحترفين، ولكن للمنتخب الوطني الأول أيضاً، حيث يحرص على حضور مباريات «الأبيض» من المدرجات، وقال: «أتمنى رؤية المنتخب الإماراتي في نهائيات كأس العالم 2026، وأعتقد أن المنتخب أمامه فرصة جيدة للتأهل إلى المونديال».