ليون سيتي يؤجل احتفاله بالدوري لما بعد مواجهة الشارقة

أكد الصربي ألكسندر رانكوفيتش، مدرب ليون سيتي السنغافوري، أن الوقت مبكر للاحتفال بلقب الدوري المحلي الذي أحرزه فريقه مساء السبت بعد فوزه على مضيفه جورونغ إيست 1-0، ليتوّج بطلاً قبل مرحلتين من ختام المسابقة، وبرر المدرب ذلك بضرورة التركيز على مواجهة الشارقة يوم 18 من الشهر الحالي في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ورفع ليون سيتي رصيده إلى 71 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن بي جي تامبينز روفرز، صاحب المركز الثاني.

ويعوّل الفريق على كوكبة من المحترفين الأوروبيين في مباراة الشارقة مثل: لينارت ثاي (ألمانيا)، بات رامسيلار (هولندا)، وماكسيم ليستيان (بلجيكا)، إلى جانب نجوم محليين مثل شوال أنور وهاريس هارون.