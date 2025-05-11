سيميوني يكيل المديح لسورلوث بعد الرباعية في مرمى سوسيداد

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بأداء المهاجم ألكسندر سورلوث بعد تسجيله الأهداف الأربعة في فوز فريقه 4-صفر على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وسجل النرويجي سورلوث أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإسباني في أول 11 دقيقة ثم اختتم التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 30.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "كنت سعيدا جدا بأداء الفريق في الشوط الأول بصفة عامة. أليكس، بالطبع، أمر مختلف تماما".

وأضاف "قدم أمسية رائعة، لا سيما في الدقائق الخمسة وأربعين الأولى إذ أنهى كل كرة أتيحت له ببراعة. هذا سمح لنا بالسيطرة على المباراة والوصول بها إلى مستوى لم نتخيله قبل انطلاقها".

ورغم أنه أصبح هداف أتليتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا، فإن سورلوث شارك بديلا في 19 مباراة وأساسيا في 13.

وقال سيميوني "بالنظر إلى الأرقام، فقد سجل أهدافا أكثر في الشوط الثاني باستثناء اليوم بالطبع".

ثم سارع المدرب الأرجنتيني إلى توضيح نقاط قوة المهاجم الأخرى.

وأوضح سيميوني "ما يعجبني فيه هو أهميته في كل وقت وفي كل ظرف في المباراة يمكنك تخيله".

وأضاف "إذا تعين علينا الهجوم، يمنحنا ثقلا هجوميا قويا في منطقة الجزاء. وإذا نفذنا هجمات مرتدة، فهو يمرر الكرة بشكل جيد. وإذا كنا مُحاصرين واضطررنا للدفاع، فإن بنيته البدنية تخرجنا من مواقف صعبة".

وتابع "إنه يلعب بالطريقة التي يحتاجها الفريق ويخرج أفضل ما لديه ويسجل الأهداف".

وأشاد سورلوث، الذي انضم إلى أتليتيكو قادما من فياريال في أغسطس الماضي، بزملائه في الفريق لمساهمتهم في أدائه المميز.

وقال "كانت الكرات تصلني وكان زملائي يقدمون لي تمريرات رائعة".

وأضاف "أنا سعيد جدا... آمل أن أستمر في الدوري الإسباني لسنوات عديدة قادمة وأن أخوض المزيد من المباريات مثل هذه. لقد عانيت من أجل بداية جيدة للموسم. بدأتُ التحسن في أكتوبر ونوفمبر. يعرفني زملائي الآن بشكل أفضل".

وأردف "كان الوضع مشابها لما كان عليه في الموسم الماضي عندما سجلت أربعة أهداف أمام ريال مدريد وسددت كرة في القائم. كان اليوم بمثابة استرجاع للماضي".

قضى سورلوث موسمين على سبيل الإعارة في سوسيداد قادما من رازن بال شبورت لايبزيج بين عامي 2021 و2023.