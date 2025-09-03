«الأبيض» الأولمبي يكتسح غوام 13- 0



استهل منتخبنا الأولمبي مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بفوز كاسح بنتيجة 13-0 على نظيره منتخب غوام، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة التاسعة، في أكبر فوز لـ«الأبيض» الأولمبي في تاريخه.



ووضع المنتخب الأولمبي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب إيران الذي حقق الفوز ضمن الجولة ذاتها على هونغ كونغ برباعية نظيفة.

حمل مهرجان أهداف «الأبيض» الأولمبي توقيع كل من جونيور نداي (7)، ويوسف المرزوقي (15)، ومايد الكاس (هاتريك) في الدقائق 17 و43 و76، وسولومون سوسو 30، ومحمد جمعة المنصوري (هدفين) 34 و45+2، ومنصور المنهالي (هدفين) 44 و49، وأحمد مال الله 37، وضاري فهد 62، وعيسى خلفان 88.



لم يجد المنتخب الأولمبي صعوبة في الوصول إلى مرمى حارس منتخب غوام، وسيطر سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بتسعة أهداف، وأضاف في الشوط الثاني 4 أهداف أخرى.



وتنوع أداء المنتخب الأولمبي، حيث جاءت الأهداف عبر الاختراق من العمق والأطراف، في الوقت الذي كان الحارس خالد توحيد بمثابة ضيف شرف في المباراة.

واستفاد المنتخب الأولمبي من النقص العددي في صفوف الضيوف بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إدواردو بيدمونتي في الدقيقة 13، ليكمل منتخب غوام المباراة بعشرة لاعبين.

ويلتقي منتخبنا الأولمبي مع هونغ كونغ في التاسعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة، يسبقه لقاء إيران وغوام في السادسة والنصف مساءً.