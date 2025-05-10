الزمالك المصري يحيل حارسه للتحقيق بسبب أزمة مباراة سيراميكا

قرر وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك المصري لكرة القدم، إحالة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أُقيمت أمس في الدوري المصري.

وذكر المركز الإعلامي للنادي اليوم السبت أنه بالتنسيق مع أيمن الرمادي، المدير الفني، قرر القباني إحالة محمد عواد للتحقيق وسيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا للوائح المتبعة في النادي.

وأضاف أن القباني قرر أيضا توجيه لفت نظر للحارس محمد صبحي نظرا لما بدر منه في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا، وتم الحديث مع الحارس والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

وأضاف: "يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص".

يذكر أن عواد رفض في البداية النزول للمشاركة كبديل في مباراة الأمس بعد إصابة محمد صبحي خلال المباراة.

وكان الزمالك تعادل مع سيراميكا 2/2، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بمجموعة البطولة، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى31 نقطة في المركز السادس.