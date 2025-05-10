زيزو يخضع للتحقيق في الزمالك المصري

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم أن لاعبه أحمد مصطفي زيزو خضع لجلسة تحقيق اليوم حول أسباب غيابه عن التدريبات الجماعية لمدة 25 يوما، بعد رفضه تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك اليوم السبت أن زيزو خضع لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المقدم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقا للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

وأضاف: "تم التحقيق مع اللاعب وفقا للموعد المحدد من قبل النادي".

وكان زيزو انقطع عن التدريبات الجماعية بداية من يوم 9 أبريل الماضي ولمدة 25 يوما قبل أن يعود للتدريبات منذ عدة أيام.

ورفض أحمد زيزو تجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وارتبط اسمه بالانتقال للأهلي المصري.