مشاركة 6 أندية إنجليزية بدوري الأبطال يعزز القوة المالية للدوري الإنجليزي

تشارك إنجلترا بستة فرق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، وهو ما يعزز من القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على باقي أندية أوروبا.

وتأهل فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام، يوم الخميس الماضي، لنهائي الدوري الأوروبي، حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مقعد بدوري الأبطال، وستكون الجائزة المالية أكبر أربع مرات.

وساهمت نتائج مانشستر يونايتد وتوتنهام الجيدة في أوروبا، رغم معاناتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، أيضا في قوة موسم الأندية الإنجليزية بشكل جماعي. حيث تأهل تشيلسي أيضا يوم الخميس الماضي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وسيلعب ضد ريال بيتيس.

وقال كيران ماجوير، خبير الشؤون المالية لكرة القدم من بودكاست "ذي برايس أوف فوتبول": "وزن المال في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني أن الفرق التي لا تؤدي بشكل جيد مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام لديها ميزانيات تعادل أضعاف ميزانيات الأندية التي يتنافسون معها".

وكانت فرق الدوري الإنجليزي ضمنت قبل أسابيع واحدا من مقعدي دوري أبطال أوروبا الإضافيين، اللذين يمنحهما الاتحاد الأوروبي (يويفا) الآن لأفضل الدول أداء كل عام.

وهيمنت إنجلترا على الأدوار الإقصائية في المواسم الأوروبية من قبل في 2021 و2019 و2008، ولكن إسبانيا في 2016 ربما كانت الأفضل.

وجاء زيادة فرق إنجلترا في الوقت المثالي. صندوق الجوائز الخاص بيويفا للمسابقات الثلاث زاد بنسبة 25 % ليصل إلى أكثر من 3ر3 مليارات يورو (7ر3 مليارات دولار) هذا الموسم، بفضل الاتفاقيات التجارية الجديدة الخاصة بنظام الفرق الـ 36 الموسع.

ويجب أن يضمن الآن التأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية لأي ناد إنجليزي ما لا يقل عن 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من يويفا. أما الفائز باللقب فيمكنه الحصول على 160 مليون يورو (180 مليون دولار)، مقارنة بـ 139 مليون يورو (156 مليون دولار) التي حصل عليها ريال مدريد في الموسم الماضي.

كان باير ليفركوزن الألماني هو أعلى من حقق إيرادات من الدوري الأوروبي في العام الماضي، حيث حصل على 41 مليون يورو (46 مليون دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضا.

ويترجم ذلك إلى المزيد من المال الذي يذهب إلى إنجلترا هذا الموسم، وفرص أكبر لكسب الأموال في الموسم المقبل - مع وجود تسعة فرق إجمالًا في المسابقات الأوروبية، مقارنةً بسبعة فقط من ألمانيا وإيطاليا - ودائرة مالية مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لديه وفرة كبيرة من الأموال الناتجة عن صفقات البث العالمية.

كانت القوة المالية الجبارة لكرة القدم الإنجليزية أحد العوامل التي دفعت أندية مثل ريال مدريد، وبرشلونة الذي يعاني ماليا، ويوفنتوس، إلى إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل أربع سنوات، وهو المشروع الذي فشل في نهاية المطاف.

ومنذ عام 2018، كان يتم منح أربعة مقاعد مضمونة في دوري أبطال أوروبا للدول الأربع الأعلى تصنيفا من قبل يويفا، بناء على نتائج أنديتها مجتمعة خلال خمسة مواسم أوروبية. وهذه الدول كانت دائما إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا وألمانيا منذ عام 2008.

وجعل زيادة عدد الفرق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 36 فريقا من 32 فريقا، يويفا يمنح، بالاتفاق مع رابطة الأندية الأوروبية، مقعدا إضافيا لبلدين حققت فرقهما أفضل أداء في الموسم الأوروبي السابق.

هذا الموسم، كان لدى إنجلترا مجموع نقاط تصنيف ضخم يبلغ 892ر28، أو ما يعرف بـ"المعامل" وفقا لمصطلحات يويفا. وهذا يزيد بنحو 5 نقاط، أي ما يعادل 17 %، عن إسبانيا.

ويحصل بطل الدوري الأوروبي على مقعد مباشر في النسخة التالية من دوري الأبطال منذ عام 2015. وهذا هو الخيار الأخير المتاح لمانشستر يونايتد وتوتنهام، اللذين يتواجدان في المركزين الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إسبانيا هي أول دولة تحصل على خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا، في موسم 2015 / 2016. الآن إنجلترا وضعت مستوى جديدا.

كان أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن مانشستر يونايتد وتوتنهام لا يستحقان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فينجر لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "ينبغي أن يتأهلا مباشرة للدوري الأوروبي مرة أخرى، وليس من الضروري أن يتأهلا لدوري الأبطال. خاصة عندما تتواجد في دوري لديه خمسة مقاعد بالفعل في دوري الأبطال".

قال ماجواير، الأكاديمي في جامعة ليفربول، إن المال يساعد في تفسير سبب وجود نهائي إنجليزي خالص يوم 21 مايو في مدينة بلباو الإسبانية.

ويعد فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام من بين أكبر 10 أندية في أوروبا من حيث الإيرادات، حيث يحقق يونايتد 867 مليون دولار وتوتنهام 693 مليون دولار، وفقا لأبحاث يويفا، وهو ما يمكن الناديين من الاحتفاظ بتشكيلات قوية من اللاعبين.

وأضاف ماجواير:"هذا يعني أنهم يستطيعون تدوير اللاعبين لمواجهة متطلبات اللعب المكثف والتنقل بين أيام الأحد والخميس والأحد، وهو أمر يجد المنافسون صعوبة في مجاراته".

ومنافسا ماشنستر يونايتد وتوتنهام في قبل نهائي الدوري الأوروبي، أتلتيك بلباو وبودو/جليمت من النرويج، كان إجمالي إيراداتهما معا العام الماضي أقل من ثلث إيرادات توتنهام وحده.