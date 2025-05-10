كايو: خسارة الكأس لن تؤثر على الشارقة قبل النهائي الآسيوي

عزا كايو لوكاس، لاعب الشارقة، خسارة فريقه لقب كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي إلى افتقاد التركيز وارتكاب أخطاء كلفت الفريق نتيجة المباراة، رغم التقدم بهدف في بداية اللقاء، مشدداً على أن الخسارة لن تؤثر على معنويات الفريق قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقرر يوم 18 مايو الجاري أمام ليون السنغافوري.

وتوّج شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الـ11 في تاريخه عقب الفوز على الشارقة 2-1، أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وقال كايو لـ«البيان»: "كان يجب علينا التركيز بنسبة 100% طوال المباراة بالكامل، وللأسف وقعنا في أخطاء تسببت في استقبال شباكنا هدفين، سجلنا أولاً لكن شباب الأهلي عاد بهدف التعادل من كرة ثابتة، ثم سجل هدف الفوز في الشوط الثاني. هذه هي كرة القدم، علينا النهوض والتركيز على نهائي دوري أبطال آسيا 2".

وأضاف: "نحن مطالبون بتجاوز الهزيمة سريعاً، وأن نقدم كل ما لدينا للفوز بدوري أبطال آسيا 2".

وأتم: "خسارة الكأس لن تؤثر علينا في النهائي الآسيوي، لاعبو الشارقة رجال، ونعلم جيداً ما يجب علينا فعله من أجل العودة بشكل أقوى، وسنذهب إلى سنغافورة بهدف الفوز بالبطولة القارية".