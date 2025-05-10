عادل الحوسني: كوزمين قال للاعبين ارفعوا رؤوسكم.. ونسعى لإحراز اللقب الآسيوي

وجّه عادل الحوسني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، رسالة اعتذار إلى جماهير الفريق بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال المباراة، ولكن لم يحالفهم التوفيق في تحقيق الفوز.

وقال الحوسني لـ«البيان»: «نعتذر للجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق في المدرجات، دخلنا المباراة من أجل الفوز وإسعاد الجماهير، قدمنا كل شيء لكن لم يحالفنا التوفيق».

وأضاف: «الجميع لعب بروح وقتالية ولم يُقصّر، لكن في النهاية، نتيجة المباراة تذهب لفريق واحد».

وشدّد الحوسني على ضرورة إغلاق صفحة خسارة كأس رئيس الدولة، والتركيز على نهائي دوري أبطال آسيا 2 في مواجهة نادي ليون السنغافوري يوم 18 مايو الجاري على ملعب بيشان.

وتابع: «لابد أن نطوي صفحة الكأس سريعاً، والتفكير في دوري أبطال آسيا 2 التي نسعى لتحقيقها ومصالحة الجماهير باللقب القاري».

وكشف الحوسني عمّا قاله المدير الفني، أولاريو كوزمين، للاعبين في غرفة الملابس عقب المباراة، وقال: «كوزمين قال لنا: ارفعوا رؤوسكم، فقد قدمتم أقصى ما لديكم، وأمامكم الآن بطولة مهمة يجب التركيز عليها، والعودة من خلالها أقوى، والتتويج باللقب القاري لمصالحة الجماهير».