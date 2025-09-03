انتقادات صلاح تجبر حساباً لجمهور ليفربول على الاعتذار لمهاجمين سابقين في الفريق



انتقد محمد صلاح مهاجم ليفربول أحد الحسابات الشهيرة للمشجعين التي تتابع أخبار النادي على منصة إكس، بسبب «قلة الاحترام» لثنائي الهجوم السابق: لويس دياز، وداروين نونيز، بعد منشور يسخر من رحيلهما في نهاية الموسم الماضي.

واعترض صلاح على منشور بمنصة إكس يتضمن صورة للثنائي المغادر بالأبيض والأسود، وكذلك الثنائي الوافد حديثاً: فلوريان فيرتز، وألكسندر أيزاك، مع تعليق «اذكروا لنا أي تدعيم أكبر من هذا في تاريخ كرة القدم».



ورد صلاح على منصة إكس، مدافعاً عن زميليه اللذين ساعدا ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 20، قائلاً «ما رأيكم في الاحتفال بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز».

وسرعان ما اعتذر حساب «أنفيلد إديشن»، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع، عن هذا التعليق.

ونشر الحساب صورة لصلاح وهو يجلس على العرش، قائلاً «لم نكن نقصد التقليل من احترام اللاعبين، بل تسليط الضوء على الانتقالات المذهلة هذا الصيف، لكننا نعتذر».

جاء هذا السجال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة انتقالات صيفية ساخنة شهدت انتقال الجناح الكولومبي دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 75 مليون يورو (87.80 مليون دولار)، في حين انضم نونيز إلى الهلال السعودي مقابل 53 مليون يورو، وفقاً لوسائل إعلام.



وأنفق ليفربول بسخاء لجلب بديلين، إذ تعاقد مع فيرتز مقابل 116 مليون جنيه استرليني (156.70 مليون دولار) مع امتيازات أخرى قبل أن يحطم الرقم القياسي في سوق الانتقالات البريطاني لجلب أيزاك مقابل 125 مليون جنيه استرليني.

وفي حين أسهم دياز بشكل كبير في فوز ليفربول باللقب بتسجيل 13 هدفاً وتقديم سبع تمريرات حاسمة في 36 مباراة، عانى نونيز في ترك بصمة، إذ سجل خمسة أهداف فقط في 30 مباراة.

ورغم أنه ظل يحظى بشعبية كبيرة في أنفيلد بسبب أدائه المتميز، فإن نونيز واجه سخرية لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إهدار الفرص.