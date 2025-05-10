غوارديولا: هذا الموسم هو الأصعب في مسيرتي التدريبية

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن هذا الموسم كان الأصعب طوال مسيرته التدريبية التي استمرت 16 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدرب الإسباني حقق الكثير من النجاحات في مسيرته الباهرة، والتي شهدت فترات تدريبية رائعة في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ولكن ما حدث هذا الموسم كان أكثر صعوبة، فبعد حصده أربعة ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي الممتاز، فشل مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب وودع دوري أبطال أوروبا مبكرا.

ومازال بإمكان مانشستر سيتي أن ينهي الموسم بجوائز ثمينة من خلال احتلال مركز ضمن الخمسة الأوائل والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما أن لديهم فرصة إضافية لتحقيق لقب في كأس العالم للأندية.

ومع ذلك، حتى لو نجحوا في تحقيق هذه الأهداف المتبقية والمعتدلة نسبيا، فإن ذلك لن يغير حكم غوارديولا على الموسم ككل.

وقال غوارديولا /54 عاما/ والذي توج بـ18 لقبا مع مانشستر سيتي و39 لقبا طوال مسيرته التدريبية: "بالتأكيد، كان هذا الموسم هو الأكثر صعوبة".

وأضاف: "كان الموسم صعبا للغاية. عندما لا تفوز يكون الأمر أكثر إرهاقا من الناحية الوجدانية، ومن حيث التحضير، والحالة المزاجية، وكل شيء".

وأردف: "كان هذا الموسم أكثر صعوبة من المواسم الماضية عندما كنا ننافس على الألقاب".

كانت الإصابات - وخاصة إصابة لاعب الوسط المحوري رودري -عاملا كبيرا في تراجع مستوى مانشستر سيتي هذا الموسم، في حين أن عددا من اللاعبين الآخرين تراجع أدائهم.

ولا يعفي غوارديولا نفسه من المسؤولية في هذا الشأن.

وقال: "عانينا من العديد من الإصابات، لم يكن لدينا طاقة. حاولنا في أغلب الأوقات ولكننا لم نكن قادرين".

وأضاف: "لم أجد الطريقة لجعلهم يشعرون بالراحة ويفوزون بالمباريات التي يمكنها مساعدتنا للانتصار في المزيد من المباريات".

وأكد: "أشعر بخيبة أمل من نفسي عندما لا تسير الأمور على ما يرام. يجب أن أثبت نفسي مرارا وتكرارا. الحياة لا تبنى على الذكريات".