السجن عاماً لمشجع بسبب إساءة عنصرية لوليامز لاعب بيلباو



قالت محكمة في برشلونة اليوم الأربعاء إنها أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام على رجل بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم أتليتيك بيلباو وليامز خلال مباراة في ملعب كورنيا-إل برات التابع لإسبانيول في 2020.

وكانت هذه الواقعة، التي قال مدعون إن الرجل قلد خلالها أصوات قردة ووجه إيماءات مسيئة إلى وليامز، أول قضية إساءة عنصرية في كرة القدم تصل إلى المحاكم الإسبانية.



وفي الموسم الماضي، توقفت مباراة أتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني في فبراير الماضي على ملعب إسبانيول مؤقتاً بعد أن أبلغ وليامز، المولود في بيلباو لأبوين من غانا التقيا في مخيم للاجئين، عن إساءة عنصرية مزعومة تجاه زميله مروان سنادي.



وجذبت العنصرية في الملاعب الإسبانية مزيداً من الاهتمام منذ أن اتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني والسلطات هناك بالعنصرية في 2023 بعد تعرضه لإهانات خلال مباراة في ملعب ميستايا في فالنسيا.

ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام على عدد من المشجعين بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس.



وفي قضية وليامز، طالب الادعاء في البداية بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين. كما وافق المدعى عليه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، على دفع غرامة وقبول عقوبة المنع من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى حرمانه من العمل في أي مهنة متعلقة بالرياضة لمدة خمس سنوات.



وبموجب القانون الإسباني، عادة ما يتم تعليق أحكام السجن التي تقل مدتها عن عامين في الجرائم التي لا تنطوي على عنف بالنسبة لمرتكبيها لأول مرة ما يعني أنه من غير المرجح أن يقضي المتهم عقوبة السجن ما لم يرتكب مخالفات أخرى.



وتعليقاً على الحادث، قال وليامز في ذلك الوقت إنه شعر بالحزن بسبب الإهانات العنصرية، واصفاً إياها بأنها «خارجة عن النظام تماماً» وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية يجب أن تلعب في أجواء ودية.