شيرر: ما فعله إيزاك مع نيوكاسل يسيء لكرة القدم

يرى آلان شيرر أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد أن السلوك الذي اتبعه المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك لإجبار نيوكاسل على السماح له بالانتقال إلى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي كان «صورة سيئة للغاية لكرة القدم».

وأعلن إيزاك الإضراب لإجبار نيوكاسل على السماح له بالانتقال إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني «169 مليون دولار» في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مساء الاثنين، بعدما رفض المشاركة مع نيوكاسل منذ بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شيرر: لم يعجبني ما وصلت إليه الأمور في النهاية، لا أعتقد أنه من الصواب أبداً أن يعلن لاعب الإضراب ويرفض اللعب مع ناديه في الوقت الذي يتقاضى فيه راتبه ويرتبط بعقد، أتفهم الأمر من منظور آخر، عندما يريد النادي تسريحك فإنه يقوم بذلك، لكنه يستمر في دفع راتبك، وعندما توقع عقداً، فأنت ملزم بالوفاء به.

وأضاف قائد منتخب إنجلترا السابق: ألكسندر إيزاك لاعب جيد، سينتقل إلى نادٍ كبير سينافس بلا شك على جميع الألقاب الكبرى، لكن كما قلت لا يعجبني ما حدث، لديه أسبابه، واثق من ذلك. وأوضح: علينا أن نتقدم له بالشكر على كل ما قدمه في نيوكاسل، لكن الوضع كان فوضوياً طوال الصيف.