الحارس المكسيكي ميمو يتخلف عن التوقيع لبورجوس الإسباني بعد الاختباء في مقهى

في موقف، يندرج تحت إطار الكوميديا السوداء، تخلف حارس المرمى المكسيكي المخضرم جييرمو «ميمو» أوتشوا، عن التوقيع لصالح نادي بورجوس المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد أن اتفق مع النادي على كل بنود العقد، لكنه تذرع بالذهاب إلى المقهى ولم يعد مطلقاً.

وكان ميمو يستهدف الانتقال إلى إسبانيا من أجل إنعاش حظوظه في المشاركة بكأس العالم للمرة السادسة من خلال مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، لكن بعد الاتفاق مع إدارة بورجوس على كل تفاصيل العقد، توارى الحارس المخضرم عن الأنظار عقب دخوله إلى مقهى، ولم يعد مرة أخرى.

وطلب الحارس ​​المكسيكي إجراء تغيير في نقطة واحدة في عقده مع بورجوس، وبعد مغادرته على ما يبدو لتناول القهوة لم يعد، ولم يرد على مكالمات النادي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء.

وحاول بورجوس أن يتدارك الموقف سريعاً، وتعاقد مع خيسوس رويز، حارس مرمى كتالوني يبلغ من العمر 28 عاماً، والذي أصبح حراً بعد انتهاء عقده مع راسينج دي فيرول، ووقع عقداً لمدة عام واحد.